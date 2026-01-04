J.K.ローリングの世界的人気小説『ハリー・ポッター』シリーズ。その中でも、ひときわ印象的な存在として多くの読者の心に残っているのが、屋敷しもべ妖精のドビーです。小さな体に大きな瞳をたたえ、ハリーを一途に守ろうとする健気な姿は、今もなお多くの人に愛されています。



そんなドビーを思わせる存在が、今Xで話題に。チワワの3きょうだいのうち、1歳の末っ子「弟くん」です。



ときに殺伐とした雰囲気に包まれることもあるSNSのタイムライン。最近では、「SNSは◯◯を見てればいいよ」と、気持ちが和らぐ存在として愛犬や愛猫などの写真を投稿する流れが見られるようになりました。そんな中、「SNSはうちのわんこを見てれば良いよ♡」というコメントとともに公開されたのが、シャンプー中の弟くんをとらえた1枚です。



写真に写る弟くんは、目を閉じて二足立ち。顔はもちろん、体も手足も、思わず二度見してしまうほどほっそりとしています。投稿には「ドビーじゃないよ…」というひと言も添えられていました。



あまりにも想像の斜め上をいくその姿に、投稿は3.5万件を超える“いいね”を獲得。見た人の心を一瞬でつかみ、タイムラインを和ませました。投稿したのは、チワワのお姉ちゃんとお兄ちゃん、そして弟くんのアカウント（@witter_bluebird）。詳しいお話を伺いました。



思わず二度見…シャワータイムの舞台裏

ーー撮影時の状況について教えてください。



「月に1度、出張トリミングをお願いしています。時間はだいたい1時間くらいです。シャンプーをされること自体は、嫌ではないみたいですね」



ーーこの光景を目にした感想は？



「この写真もそうなのですが、動画などはトリミングをしてくださるスタッフの方が送ってくれます。私はその場では見ていなかったのですが、送られてきたこの姿を見た瞬間、思わず爆笑してしまいました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「シャンプーが終わったあとは、元気いっぱいではしゃいでいました」



ーー普段はどんな性格ですか？



「やんちゃで、とにかく元気な子です。食いしん坊で、兄犬のご飯やガムを奪っては、しょんぼりさせています」



この投稿には、思わず笑ってしまった人や、独特のかわいさに心を撃ち抜かれた人たちから、熱量高めの声が続々と寄せられました。



「笑った！！（笑）」

「かっ！ かわいいっっっ！！」

「元気ないカリフラワーで笑った」

「ぬれわんこ見てれば良いですよね」

「ロードオブザリングのゴラムやな」

「よりかわいいドビーにしか見えない」

「いや、“小豆洗い”だよ（かわいいですね♡）」

「靴下もセーターも帽子もマフラーも全部あげたくなる」

「かわいい、かわいい。濡れた犬からしか得られない何かがある！」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）