元楽天監督の大久保博元氏（58）が4日、自身のYouTube「デーブ大久保チャンネル」を更新。ブルージェイズと4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約した岡本和真内野手（29）のポジションを予想した。

大久保氏は「一番よかったのは勝てるチームでレギュラー（クラス）の金額をもらえたこと」と喜んだ。

ブルージェイズは大谷翔平らのドジャースと世界一をかけてワールドシリーズを戦った相手。分厚い戦力にどう入り込むか？

大久保氏は「レフトが一番（ポジション）獲りやすいし、結果を出しやすい」と明言した。

「（ジョージ）スプリンガーという36歳の選手はいるが、そろそろ世代交代の年齢にきている」と、将来的に球団はDHでの起用も見据えているのではないかと指摘した。

本来は三塁を守っていたが、一塁も含めて内野手は競争が激しい上に慣れないメジャーの舞台では打撃にも影響が出る可能性がある。

大久保氏は岡本が打席に立つことを最優先に考えるタイプとして、左翼守備がベストと説明した。

そして、「性格的にも朗らかでメジャーでも受け入れられると思う」と、チームにもなじんで成功するだろうと予想した。