タレントの堀ちえみが2日に自身のアメブロを更新。韓国旅行でショッピングを楽しんだ様子を報告した。

この日、堀は「空港から梨泰院へ」と切り出し、革製品の店を訪れたことを報告。「梨泰院のフェララコリアで、2時間ほどお買い物を楽しみました」と述べ「バッグとかお土産を購入」したことを明かした。

購入品について「名刺入れとスマホケースは、オーダーして作ってもらうことに」と紹介。「欲しいものがたくさんあり、テンションが上がりっぱなし」と満足そうにつづった。

続けて更新したブログでは「明洞のダイソーは、とても楽しかった」と明かし「コスメが充実 文房具も楽しかった」とコメント。購入したコスメについて「TONY MOLYとコラボのボディセラム。これが優れもの コロコロ転がして塗れます」と紹介し「いいお買い物ができました」と述べた。

さらに、土産として「ハニーバターアーモンド」を「たくさん購入した」といい「彩月も大好きなんだ」とコメント。また、娘・彩月さんに頼まれたというコーヒーチェーン店『スターバックスコーヒー』のタンブラーも紹介し「私の行った店舗全てが、即完売だったそうです」「こちらもラスイチ！なんとかゲットしました」とつづり、ブログを締めくくった。