Tete、新曲をIO主宰レーベルVERETTA SOUNDSよりリリース
長崎出身のラッパーTeteが新曲「VERETTA FLOW」を1月1日にリリースした。
この曲はIOが主宰するレーベル・VERETTA SOUNDSからのリリースであり、新たにTeteが所属することが発表となっている。
また、同楽曲のMUSIC VIDEOも新たに開設された彼の公式YouTubeチャンネルにて公開。監督はKen Harakiが務めている。
＜リリース情報＞
Tete
「VERETTA FLOW」
配信中
https://linkco.re/r1v5qXt6
Tete https://www.instagram.com/tetetove/
VERETTA SOUNDS https://www.instagram.com/veretta_sounds/
この曲はIOが主宰するレーベル・VERETTA SOUNDSからのリリースであり、新たにTeteが所属することが発表となっている。
また、同楽曲のMUSIC VIDEOも新たに開設された彼の公式YouTubeチャンネルにて公開。監督はKen Harakiが務めている。
＜リリース情報＞
Tete
「VERETTA FLOW」
配信中
https://linkco.re/r1v5qXt6
Tete https://www.instagram.com/tetetove/
VERETTA SOUNDS https://www.instagram.com/veretta_sounds/