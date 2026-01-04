ただ焼くだけではもったいない！こってりおいしい切り餅おかず
切り餅をいつもと違う味つけで仕上げるレシピを集めました。しっかり味で箸がすすむこと間違いなしです。
▼ベーコンを巻いておかずに
切り餅にベーコンを巻いて焼きます。しょうゆマヨソースが食欲をそそります。
▼バターじょうゆが絶品
焼いた切り餅をバターじょうゆとこしょうで味つけ。まるでお肉を食べているような感覚に。
▼新しいバターカレー味
切り餅とカレー粉の新しい組み合わせはクセになるおいしさ。にんにくを少しきかせるのがポイントです。
※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました
いつもはしょうゆやきなこで食べることの多い切り餅。バターじょうゆやカレー風味はしっかりとした味つけなので、たくさん食べられそうですね。
（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）
執筆：早藤千紘
管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。