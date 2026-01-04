高校生に聞いた「福袋」に魅力感じる？ ＹＥＳ派「お得」「ワクワク感」ＮＯ派「売れ残りの寄せ集め」
マーケティング情報サイトの株式会社ワカモノリサーチは４日、全国の現役高校生（男女２４５人）に実施した「あなたは福袋に魅力を感じますか？」というアンケート調査の結果を公開。６８．２％が「魅力を感じる」と回答したことが分かった。以下は主なアンケートに寄せられた声。
【福袋肯定派】
「いつもよりお得に買えるから」
「お得にコスメとか買えるから」
「お得に買い物ができることが多いから」
「ほぼほぼの福袋は値段的にも得するから」
「おとくううう」
「コスメとかとても安く手に入る」
「安いし、掘り出し物があるから」
「安くいいものを手に入れるなんてとてもいいこと」
「安くなっていてほしい物が入っていることが多いから」
「好きなブランドの商品が安く購入できるから」
「ワクワク感があるから」
「いっぱい入ってるわくわく感がすき」
「なにが出るかわからないワクワク感がたのしいから」
「開ける時のワクワク感がたまらない」
「ドキドキ感があるから！！！」
「中身がわからないドキドキ」
「何が当たるか分からないドキドキ感がある」
「福が詰まってる」
「福も入ってそうだと思うから」
「夢がある」
「夢が詰まってるから」
「福袋は小さい頃から楽しみにしていて年末年始感がすごいから」
「年明あけたーって感じがするから」
【福袋否定派】
「いらないものが多く入ってるから」
「いらないものがあったら邪魔になるだけだから」
「使えないものばっかはいってる」
「だいたい好きなものが入ってないイメージだから」
「どうせ中身しょぼいから」
「結局、欲しいものだけ買う方が安いなと感じた」
「高くて絶対に損をするから」
「福袋は売れ残りが入っているイメージがあるから」
「売れ残りを売ってるだけだから」
「年々、売れ残りの寄せ集め感が強くなっている気がするから」
「中身は売り残りだと思っているから」
「売れ残りを売っているイメージがあるから」
「（売れ残り品が入っている）福袋ほど買ってもったいないものはない」
「何が入っているのかわからないから」
「何が欲しいか吟味してから買うべきだと思うから」
「何が入ってるか分からないものにお金をかけるよりそのお金で自分の好きなものを買いたい」
「欲しいものがはいってなかったら悲しいから」
「いらないものが当たったら嫌だから」
「欲しいやつが入ってなかったら泣く」