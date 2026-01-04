さとう珠緒、53歳に「波平さんの歳まであと1年」 ファン「奇跡の50代」「不老のオーピンク」「信じられません」
俳優でタレントのさとう珠緒が3日、自身のインスタグラムを更新し、1月2日に53歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【画像】顔似てる？さとう珠緒の誕生日イラスト 懐かしいオーレンジャー姿
さとうは「お正月ってあっという間ですね」と切り出し、「1月2日にお誕生日でした」「53歳、磯野波平さんの歳まであと1年と思うとびっくりです」と、年齢を重ねた率直な心境をつづった。「今年もたくさん楽しめると良いなぁ」と、前向きな思いものぞかせている。
投稿では、漫画家の森下裕美から『超力戦隊オーレンジャー』にちなんだイラストを贈られたことも明かし、「とっても嬉しいプレゼント〜」と喜びを表現。さらに、誕生日当日の2日に出演した通販番組「QVC」でもサプライズで祝福されたといい、「ありがたや〜」と感謝の言葉を添えた。
最後には「マイペースに頑張っていきますのでよろしくお願いします」と締めくくり、変わらぬスタンスで活動を続けていく決意を示した。
この投稿にファンからは、「奇跡の50代」「不老のオーピンク」「53歳とは信じられません」といった声が相次ぎ、変わらぬ若々しさと笑顔に称賛が集まっている。
