各地の積雪量は？

きょう（4日）正午現在の各地の積雪量です。【画像①】

【画像をみる】大雪がUターンラッシュに直撃か 3日（土）～８日（木）にかけて3時間ごとの雪雨シミュレーション

北海道 宗谷・上川・留萌・石狩地方

都道府県地点 4日正午現在の積雪の深さ(cm)

北海道宗谷地方稚内（ワッカナイ）9

北海道宗谷地方声問（コエトイ）6

北海道宗谷地方浜鬼志別（ハマオニシベツ）11

北海道宗谷地方沼川（ヌマカワ）41

北海道宗谷地方豊富（トヨトミ）36

北海道宗谷地方中頓別（ナカトンベツ）67

北海道宗谷地方北見枝幸（キタミエサシ）40

北海道宗谷地方歌登（ウタノボリ）69

北海道上川地方音威子府（オトイネップ）71

北海道上川地方美深（ビフカ）57

北海道上川地方名寄（ナヨロ）47

北海道上川地方下川（シモカワ）49

北海道上川地方和寒（ワッサム）41

北海道上川地方上川（カミカワ）68

北海道上川地方旭川（アサヒカワ）38

北海道上川地方層雲峡（ソウウンキョウ）88

北海道上川地方東神楽（ヒガシカグラ）15

北海道上川地方美瑛（ビエイ）33

北海道上川地方富良野（フラノ）23

北海道上川地方幾寅（イクトラ）13

北海道上川地方占冠（シムカップ）15

北海道上川地方朱鞠内（シュマリナイ）125

北海道留萌地方天塩（テシオ）20

北海道留萌地方初山別（ショサンベツ）18

北海道留萌地方羽幌（ハボロ）34

北海道留萌地方古丹別（コタンベツ）54

北海道留萌地方留萌（ルモイ）12

北海道留萌地方幌糠（ホロヌカ）94

北海道石狩地方厚田（アツタ）22

北海道石狩地方新篠津（シンシノツ）21

北海道石狩地方石狩（イシカリ）18

北海道石狩地方札幌（サッポロ）27

北海道石狩地方小金湯（コガネユ）42

北海道石狩地方恵庭島松（エニワシママツ）11

北海道石狩地方千歳（チトセ）0

北海道 空知・後志・網走・北見・紋別地方

都道府県地点 4日正午現在の積雪の深さ(cm)

北海道空知地方石狩沼田（イシカリヌマタ）72

北海道空知地方秩父別（チップベツ）64

北海道空知地方滝川（タキカワ）62

北海道空知地方芦別（アシベツ）35

北海道空知地方美唄（ビバイ）29

北海道空知地方岩見沢（イワミザワ）2

北海道空知地方夕張（ユウバリ）28

北海道後志地方余市（ヨイチ）35

北海道後志地方小樽（オタル）46

北海道後志地方赤井川（アカイガワ）60

北海道後志地方共和（キョウワ）7

北海道後志地方蘭越（ランコシ）31

北海道後志地方倶知安（クッチャン）62

北海道後志地方寿都（スッツ）21

北海道後志地方喜茂別（キモベツ）62

北海道後志地方黒松内（クロマツナイ）53

北海道網走・北見・紋別地方雄武（オウム）25

北海道網走・北見・紋別地方西興部（ニシオコッペ）37

北海道網走・北見・紋別地方紋別（モンベツ）29

北海道網走・北見・紋別地方紋別小向（モンベツコムカイ）38

北海道網走・北見・紋別地方滝上（タキノウエ）46

北海道網走・北見・紋別地方遠軽（エンガル）40

北海道網走・北見・紋別地方佐呂間（サロマ）37

北海道網走・北見・紋別地方網走（アバシリ）23

北海道網走・北見・紋別地方宇登呂（ウトロ）60

北海道網走・北見・紋別地方白滝（シラタキ）36

北海道網走・北見・紋別地方北見（キタミ）12

北海道網走・北見・紋別地方女満別（メマンベツ）43

北海道網走・北見・紋別地方斜里（シャリ）17

北海道網走・北見・紋別地方留辺蘂（ルベシベ）25

北海道網走・北見・紋別地方津別（ツベツ）38

北海道 根室・釧路・十勝地方

北海道根室地方羅臼（ラウス）22

北海道根室地方中標津（ナカシベツ）22

北海道根室地方根室中標津（ネムロナカシベツ）28

北海道根室地方別海（ベツカイ）18

北海道根室地方厚床（アットコ）0

北海道釧路地方川湯（カワユ）41

北海道釧路地方阿寒湖畔（アカンコハン）38

北海道釧路地方標茶（シベチャ）10

北海道釧路地方鶴居（ツルイ）17

北海道釧路地方中徹別（ナカテシベツ）20

北海道釧路地方鶴丘（ツルオカ）10

北海道釧路地方太田（オオタ）4

北海道釧路地方白糠（シラヌカ）9

北海道釧路地方釧路（クシロ）6

北海道十勝地方陸別（リクベツ）32

北海道十勝地方ぬかびら源泉郷（ヌカビラゲンセンキョウ）28

北海道十勝地方上士幌（カミシホロ）37

北海道十勝地方本別（ホンベツ）23

北海道十勝地方新得（シントク）10

北海道十勝地方芽室（メムロ）26

北海道十勝地方帯広（オビヒロ）29

北海道十勝地方浦幌（ウラホロ）7

北海道十勝地方帯広泉（オビヒロイズミ）36

北海道十勝地方上札内（カミサツナイ）14

北海道十勝地方大樹（タイキ）26

北海道 胆振・日高・渡島・檜山地方

北海道胆振地方安平（アビラ）6

北海道胆振地方穂別（ホベツ）0

北海道胆振地方大滝（オオタキ）60

北海道胆振地方苫小牧（トマコマイ）

北海道胆振地方大岸（オオキシ）17

北海道胆振地方白老（シラオイ）0

北海道胆振地方登別（ノボリベツ）3

北海道胆振地方室蘭（ムロラン）5

北海道日高地方日高（ヒダカ）7

北海道日高地方旭（アサヒ）1

北海道日高地方静内（シズナイ）3

北海道日高地方中杵臼（ナカキネウス）9

北海道日高地方浦河（ウラカワ）12

北海道渡島地方長万部（オシャマンベ）14

北海道渡島地方八雲（ヤクモ）9

北海道渡島地方森（モリ）8

北海道渡島地方大沼（オオヌマ）10

北海道渡島地方函館（ハコダテ）15

北海道渡島地方高松（タカマツ）11

北海道渡島地方千軒（センゲン）22

北海道渡島地方熊石（クマイシ）8

北海道檜山地方今金（イマカネ）16

北海道檜山地方鶉（ウズラ）9

北海道檜山地方江差（エサシ）4

青森県 酸ケ湯（スカユ）で239cm

都道府県地点 4日正午現在の積雪の深さ(cm)

青森県大間（オオマ）0

青森県むつ（ムツ）2

青森県今別（イマベツ）11

青森県脇野沢（ワキノサワ）12

青森県五所川原（ゴショガワラ）17

青森県青森（アオモリ）46

青森県野辺地（ノヘジ）33

青森県鰺ケ沢（アジガサワ）22

青森県青森大谷（アオモリオオタニ）45

青森県深浦（フカウラ）17

青森県弘前（ヒロサキ）38

青森県酸ケ湯（スカユ）239

青森県十和田（トワダ）0

青森県八戸（ハチノヘ）

青森県碇ケ関（イカリガセキ）35

青森県三戸（サンノヘ）4

秋田県

秋田県能代（ノシロ）9

秋田県鷹巣（タカノス）21

秋田県鹿角（カヅノ）45

秋田県五城目（ゴジョウメ）22

秋田県阿仁合（アニアイ）52

秋田県秋田（アキタ）7

秋田県雄和（ユウワ）18

秋田県角館（カクノダテ）35

秋田県大正寺（ダイショウジ）29

秋田県本荘（ホンジョウ）4

秋田県横手（ヨコテ）46

秋田県矢島（ヤシマ）44

秋田県湯沢（ユザワ）39

秋田県湯の岱（ユノタイ）33

岩手県

都道府県地点 4日正午現在の積雪の深さ(cm)

岩手県二戸（ニノヘ）3

岩手県久慈（クジ）0

岩手県葛巻（クズマキ）4

岩手県岩手松尾（イワテマツオ）5

岩手県岩泉（イワイズミ）0

岩手県雫石（シズクイシ）10

岩手県盛岡（モリオカ）4

岩手県区界（クザカイ）27

岩手県花巻（ハナマキ）8

岩手県湯田（ユダ）57

岩手県遠野（トオノ）0

岩手県北上（キタカミ）4

岩手県祭畤（マツルベ）25

岩手県一関（イチノセキ）0

宮城県

都道府県地点 4日正午現在の積雪の深さ(cm)

宮城県駒ノ湯（コマノユ）24

宮城県川渡（カワタビ）0

宮城県古川（フルカワ）0

宮城県新川（ニッカワ）0

宮城県名取（ナトリ）0

宮城県白石（シロイシ）0

山形県 肘折（ヒジオリ）で132cm

山形県酒田（サカタ）4

山形県金山（カネヤマ）44

山形県狩川（カリカワ）26

山形県新庄（シンジョウ）39

山形県向町（ムカイマチ）29

山形県櫛引（クシビキ）40

山形県肘折（ヒジオリ）132

山形県尾花沢（オバナザワ）44

山形県大井沢（オオイサワ）94

山形県左沢（アテラザワ）11

山形県長井（ナガイ）24

山形県小国（オグニ）60

山形県米沢（ヨネザワ）16

福島県

都道府県地点 4日正午現在の積雪の深さ(cm)

福島県茂庭（モニワ）0

福島県西会津（ニシアイヅ）5

福島県猪苗代（イナワシロ）3

福島県金山（カネヤマ）46

福島県若松（ワカマツ）2

福島県只見（タダミ）61

福島県南郷（ナンゴウ）30

福島県湯本（ユモト）18

福島県玉川（タマカワ）0

福島県田島（タジマ）0

福島県桧枝岐（ヒノエマタ）62

栃木県

栃木県那須高原（ナスコウゲン）0

栃木県奥日光（オクニッコウ）(日光（ニツコウ）)4

群馬県

群馬県藤原（フジワラ）68

群馬県みなかみ（ミナカミ）19

群馬県草津（クサツ）24

埼玉県

埼玉県さいたま（サイタマ）1

長野県

都道府県地点 4日正午現在の積雪の深さ(cm)

長野県野沢温泉（ノザワオンセン）46

長野県信濃町（シナノマチ）19

長野県飯山（イイヤマ）24

長野県小谷（オタリ）34

長野県白馬（ハクバ）9

長野県大町（オオマチ）0

長野県菅平（スガダイラ）33

長野県開田高原（カイダコウゲン）4

岐阜県

岐阜県河合（カワイ）25

岐阜県神岡（カミオカ）8

岐阜県白川（シラカワ）48

岐阜県高山（タカヤマ）1

岐阜県長滝（ナガタキ）12

岐阜県樽見（タルミ）0

岐阜県関ケ原（セキガハラ）0

新潟県

新潟県下関（シモセキ）47

新潟県新潟（ニイガタ）1

新潟県松浜（マツハマ）0

新潟県新津（ニイツ）6

新潟県津川（ツガワ）24

新潟県長岡（ナガオカ）24

新潟県柏崎（カシワザキ）11

新潟県高田（タカダ）51

新潟県安塚（ヤスヅカ）82

新潟県能生（ノウ）63

新潟県津南（ツナン）67

富山県

都道府県地点 4日正午現在の積雪の深さ(cm)

富山県朝日（アサヒ）21

富山県氷見（ヒミ）8

富山県魚津（ウオヅ）15

富山県伏木（フシキ）5

富山県富山（トヤマ）9

富山県砺波（トナミ）10

富山県秋ヶ島（アキガシマ）4

富山県猪谷（イノタニ）19

石川県

石川県珠洲（スズ）10

石川県輪島（ワジマ）5

石川県七尾（ナナオ）0

石川県金沢（カナザワ）13

石川県白山河内（ハクサンカワチ）32

石川県加賀中津原（カガナカツハラ）8

福井県

福井県福井（フクイ）4

福井県武生（タケフ）8

福井県大野（オオノ）3

福井県九頭竜（クズリュウ）20

福井県今庄（イマジョウ）31

福井県敦賀（ツルガ）3

福井県小浜（オバマ）0

滋賀県

滋賀県柳ケ瀬（ヤナガセ）21

滋賀県今津（イマヅ）4

滋賀県米原（マイバラ）1

滋賀県大津（オオツ）0

京都府

京都府峰山（ミネヤマ）9

京都府美山（ミヤマ）0

兵庫県

兵庫県香住（カスミ）9

兵庫県豊岡（トヨオカ）6

兵庫県兎和野高原（ウワノコウゲン）66

兵庫県和田山（ワダヤマ）0

岡山県

岡山県上長田（カミナガタ）37

岡山県千屋（チヤ）17

岡山県今岡（イマオカ）3

岡山県津山（ツヤマ）3

広島県

広島県高野（タカノ）42

広島県八幡（ヤワタ）29

広島県大朝（オオアサ）18

島根県

島根県西郷（サイゴウ）5

島根県斐川（ヒカワ）2

島根県松江（マツエ）4

島根県横田（ヨコタ）29

島根県赤名（アカナ）31

島根県瑞穂（ミズホ）20

島根県弥栄（ヤサカ）5

鳥取県

鳥取県境（サカイ）8

鳥取県米子（ヨナゴ）9

鳥取県倉吉（クラヨシ）0

鳥取県鳥取（トットリ）7

鳥取県大山（ダイセン）90

鳥取県智頭（チズ）18

４日（日）雪と雨のシミレーションをみる

４日（日）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像⑫～⑭】

５日（月）雪と雨のシミレーションをみる

５日（月）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像⑮～㉒】

６日（火）雪と雨のシミレーションをみる

６日（火）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像㉓～㉚】

７日（水）雪と雨のシミレーションをみる

７日（水）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像㉛～㊳】

８日（木）雪と雨のシミレーションをみる

８日（木）３時間ごとの雪と雨のシミレーション【画像㊴～㊺】

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報をみる【画像㊻～55】