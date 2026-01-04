「タイは安い」…多くの日本人が抱いていたイメージが今、大きく揺らいでいる。その背景にあるのは、タイの通貨「バーツ」の急騰と都市部のインフレだ。コロナ禍が明けて、かつての観光立国としての姿を取り戻したかのように見えたタイだが、再びタイの観光産業は大きな課題に直面している。

■タイの価格に変化 ビール一杯が“1000円”に!?

日本から年間100万人以上が訪れ、「コスパ最強の楽園」として長年愛されているアジア有数の観光地、タイ。しかし最近、日本人の間で「タイは高くなった」という声が多く聞かれるようになった。

タイには日本人にも聞きなじみのある「シンハービール」のほか、「チャーンビール」「レオビール」など数多くのビール銘柄があり、安価で購入することができた。しかし今や、ビールも“高級品”になりつつある。三大寺院のひとつ、ワットアルンを眺められるレストランでは、シンハービールが日本円で一杯約1000円。観光地料金とはいえ、日本人からしても高価に感じる。また、屋台で売られるビールも一杯400円程度になっていて、日本と比べても決して安いとは言えなくなっているのだ。

コスパ最強と評された観光地で今、何が起きているのか。

■“バーツ一強”時代の到来

背景にあるのは、ここ数年続く「円安バーツ高」の影響である。バーツの対円レートは、2021年12月頃には1バーツ＝約3.4円だったが、2025年12月時点では約4.9円と約40％上昇し、コロナ禍以来の高値に到達した。バーツ建ての商品価格自体は変わらなくても、日本円に換算した場合の価格が上がるため、日本人にとっては実質的に「高くなった」と感じられる面がある。

これは円安の影響もあるが、今回のバーツ高は日本に限った話ではない。バーツは対ドルでも2025年に入り年初来、約9％上昇し、中国元や韓国ウォン、ユーロなどに対してもバーツ高が続き、今や“バーツ一強”とも指摘される状況だ。



■「バーツ高」の背景にある複合的な要因

タイ中央銀行のサシトーン氏によると、バーツ高の要因に「米ドル安」と「タイ金利の高さ」「資本流入」があるという。

アメリカの中央銀行にあたるFRB＝米連邦準備制度は、2025年12月に3会合連続となる利下げを行った。これによって市場ではドル売りが優勢となり、為替レートに影響が出た。

一方、タイは日本などの低金利国と比べると金利水準が高く、新興国通貨の中では比較的安定した通貨と受け止められている。インフレ率の低下によって実質金利が意識され、海外からの投資マネーが流入したこともバーツ高の一因となった。

そして追い風となっているのが「外資企業のタイ進出に伴う資本流入」だ。タイは鉄道や道路などの交通インフラが整っていることに加え、比較的高い生活水準を背景に、製造や地域統括の拠点として海外の企業から注目されている。こうした投資の増加により、設備投資などに伴うバーツ需要が高まり、通貨高を後押しする要因の1つとなっている。

このように様々な要因が重なってバーツが強い状況が続いているのだ。この事態にタイのアヌティン首相は「バーツ高は輸出と観光の競争力を損なう」として、バーツ高抑制を目的とした緊急対策チームの設置を指示した。

■タイ「安く大量に」から「質の高い観光体験」へ

観光客の負担感をさらに強くする要因として「観光名所や主要都市の値上げ」が挙げられる。2023年、タイ政府は史跡や国立博物館など72か所の外国人料金を引き上げる方針を決定した。タイは多くの観光名所で二重料金制度を導入しているが、世界自然遺産にも登録されたカオヤイ国立公園では、タイ人40バーツ（約200円）に対して外国人観光客は200バーツ（約900円）と5倍の値段が設定されている。

直近では、2025年5月にアユタヤ遺跡の外国人料金が50バーツ（約240円）から80バーツ（約380円）に引き上げられるなど、今後も値上げは各地で続くとみられている。タイ政府観光庁は「高付加価値かつ持続可能な観光」を目標に掲げており、価格を上げることでより質の高い観光体験の提供へと方針転換したい狙いだ。

■安全への懸念から観光客“減”へ

コロナ禍が明けた2021年頃からは観光客数が徐々に増加し、タイの経済を押し上げていた。しかし、その観光客数が今、減少傾向にある。ロイター通信によると、2025年1月から8月にタイを訪れた外国人観光客数は前年同期比で約7％減少し、今年通年の外国人観光客数予想も3700万人から3300万人へと下方修正された。

背景には、タイとカンボジアの国境で続く紛争やタイ政局をめぐる不透明感、タイ国内での観光客による問題行為など、安全への懸念があるとしている。また年間でタイを訪れる人の数が最も多い中国では、国内経済が減速していることから、タイよりも旅行費用を安く抑えられる近隣国のベトナムなどに行き先が変わっているという。

こうした事態を受けてタイ政府は今後、観光収入の安定化を目的として外国人観光客を対象に一律300バーツを徴収する「入国税」の導入を検討している。一方、アジア情勢に詳しいACD＝アジア協力対話のダラカ氏は、追加負担によってさらなる観光客離れが起きるリスクがあるとしたうえで、政府はタイのイメージ向上と安全面での信頼回復に注力すべきだと指摘する。

■「高い」と「安い」が混在するタイの今後

「バーツ高」と「主要都市の物価高」のダブルパンチを食らう観光客。バーツの急騰が落ち着き、以前のような為替レートに戻るにはかなりの時間を要するとみられる。

それでも依然として安価な店は探せば多くある。地元屋台では一食40バーツ（約200円）で食べられる店も多く、ローカルマッサージ店は1時間300バーツ（約1500円）と日本に比べて驚異的に安い。コスパの良さを求めてローカル向けのお店を探ことも、タイ旅行の魅力の1つだろう。

タイは今後、伝統と魅力を残しながらどのような観光の未来を創りあげていくのか。タイのこれからに注目したい。