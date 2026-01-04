4日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、1月17日（土）、18日（日）にダイセンアリーナ西尾で行われる第13節群馬グリーンウイングス戦のホームゲームイベントの詳細をクラブ公式サイトで発表した。

2026年最初のホームゲームとなるこの試合は、デンソーのマザータウンである愛知県西尾市で開催される。当日は福島物産展が行われ、”飲みにくいヨーグルト”の愛称で知られる「会津の雪ソフトクリーミィヨーグルト」や定番お土産の「いもくり佐太郎」や「桃の恵」など福島で人気の商品が会場で販売される。

また、東京駅の駅弁ランキングで1位を獲得するなど、多くのメディアで紹介される人気の駅弁「福豆屋」のお弁当をファンクラブ会員向けに30個を予約抽選販売、一般向けに20個を当日販売で用意しているとのことだ。

さらに、試合終了後のラウンドウォークにて、選手が観客席に向かってお餅という名の”福”をまく「餅まきイベント」を実施。まかれるお餅の中には「当たりつき」のものもあるとしている。

また17日（土）に行われるGAME1の試合終了後には「デンソーエアリービーズU15」と「Tealmare Jr. OCEAN WINS U15（ティルマーレジュニア オーシャンウィンズU15）」のエキシビジョンマッチが実施される。新年最初のホームゲーム特別企画、「最後まで残ると福がある！」として、U15ゲーム終了後には福が来るノベルティグッズがプレゼントされる。

豪華な企画が多く用意されている2026年最初のホームゲーム。さまざまなイベントを楽しみながら、チームの勝利を見届けたい。