「全国高校サッカー選手権・準々決勝、鹿島学園３−１興国」（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）

興国（大阪）は鹿島学園（茨城）に攻守で上回れて敗戦。大会前に一部部員による飲酒騒動で揺れた中、１回戦の初勝利から快進撃が続いていたが準決勝進出を逃した。

０−０の前半１７分にＰＫを決められて失点。反撃に出たい後半は、開始早々の５分に追加点を奪われて出鼻をくじかれた。同２２分に前半にＰＫを決めた鹿島学園のＤＦ清水朔玖（３年）に直接ＦＫを鮮やかに撃ち抜かれて万事休す。同３５分に１点を返したが遅すぎた。

興国は大阪予選で優勝した後に部員の飲酒が発覚。同校によると一部の部員が１１月２日夜に飲食店で飲酒し、同３日未明に大阪府内で救急搬送された。学校が部を聞き取り調査し、ほかに問題行為が確認されなかったことから飲酒を認めた部員を除くメンバーでの出場を判断していた。

ネット上を中心に賛否の声が挙がるなどさまざまな苦難があった中、１回戦で全国初勝利。その後はＧＫ岩瀬颯（３年）を中心にＰＫ戦の激闘を２試合勝ち抜く快進撃が続いていたが、準決勝以降の国立まであと１歩届かなかった。

鹿島学園は１７大会ぶりのベスト４進出。大会トップの１５得点と高い攻撃力を武器に躍進が続いている。