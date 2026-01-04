

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した井口裕香





声優グラビアの最高傑作、井口裕香（いぐち・ゆか）が、1月5日（月）発売『週刊プレイボーイ3・4合併号』のグラビアに登場。記念すべき新年1発目の撮り下ろしは週プレから。2026年も、たくさんお世話になります！

【写真】井口裕香の撮り下ろしグラビア

【自然体なグラビアが好きになってきた】

――新年1発目のグラビア。自然体で柔らかな表情が印象的で、またいつもと違った井口さんに出会えたように感じます。

井口 ありがとうございます。まだ自分がどう撮られているかとかうまく表現できるようになっているのかとか、なかなか俯瞰で見られないのでそう言っていただけるとすごくうれしいです。

今回はカメラマンさん、ヘアメイクさんが初めましての方で緊張もあったんですけど、いざ撮影が始まったらすごく温かくていいチームで。撮影を振り返って思うのは、カメラマンさんに引き出してもらうみたいな感覚が本当にあるんですよね。

グラビアのお仕事を始めたての頃は、息を止めてカチッとキマったポーズで写真を撮っていただくのが正解だと思ってたんですけど、2025年は自然体の自分やその瞬間の空気を切り取ってもらう写真の良さに気づけた一年だったというか。今回のグラビアでもそういうものを表現できてたらいいなってすごく思います。

――自然体な写真がいいなって思うようになったきっかけは？

井口 なんでしょうね〜。ありがたいことにファンの方がSNSで感想をたくさんくれるんですよね、「リラックスした感じもいいね」とか。自然体な私でも肯定されるんだって、自信が出たというかちょっと腑（ふ）に落ちた瞬間があったんですよね。

声優をやっているからこそ、何かを演じることや台本を持って肩に力を入れて表現する自分に慣れていたんですけど、今はなんか自然な感じが好きですね。最近は撮られてるとき、ラジオに近い感覚かも。

――ラジオ？

井口 ラジオで話すときの私って、プライベート切り売りタイプのしゃべりをするんですよ。なんかその飾らなさだったり、自然と出てくる良さみたいなものが写真を撮ってもらう中でもちょっとずつ見つかってきたというか。

そもそも嘘をついたりするのが苦手なタイプなので、何事にも自分の素直さみたいなものを出せたらいいなって思っています。

――また今年も新しい井口さんに出会えそうで楽しみです。ところで年末年始はいつもどんなふうに過ごされてますか？

井口 本当に本当になんにもしないんですよ（笑）。おしゃべりなのでアクティブなタイプだと思われることもあるんですけど、真逆で。毎年ペットのワンちゃんと家でゆっくりしてます。ソファの上でYouTubeを見て、TVerを見て、ラジオを聴いて一日が終わっていた......みたいな感じです。

――年越しは何をして過ごす派ですか？

井口 家で紅白歌合戦からのゆく年くる年を見て、しみじみしながらワンちゃんと「年が明けたね〜」って。1年前の年越しはめでたい気分だけ味わいたくて、ちっちゃいサイズのシャンパンを買ってひとりで飲みました。もうちょっと華やかに過ごしたいと思ったりもするんですけどね（笑）。

――ステキな過ごし方だと思います。今年はどんな一年にしたいですか？

井口 一緒に仕事する人や周りの人が笑い合える環境がすごく好きなんです。アニメもラジオも写真のお仕事も、現場の空気の良さが絶対に作品に乗っかってくると思うから、楽しい空間をつくれる人になりたいですね。そしてその空気が作品を見た方にも伝わってくれたらうれしいなと思います。

2025年は週プレさんにもたくさん出させていただいたんですけど、それはビギナーズラックだったと思っていて。グラビアを始めて1、2年の私を「あ、こんな人もいるんだ」ってグラビア読者の方に知ってもらえた一年だったといいますか。

ただ声優でもどのお仕事でも続けていくことの大変さってあると思うので、「ビギナーズラック、ラッキー！」で終わるんじゃなくて、また次も会いたいなって思ってもらえる人になれるよう努力していきたいです。

スタイリング／後藤仁子 ヘア＆メイク／Kie Kiyohara

●井口裕香（いぐち・ゆか）

1988年7月11日生まれ 東京都出身 身長157cm

趣味＆特技＝フリートーク、犬の世話、運動

〇2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスター XENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。2013年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。

