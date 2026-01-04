「妊娠の不安が解消される夢の薬」と話題！　つわり治療薬「ボンジェスタ」のリスクを医師が解説

つわりの正体

妊娠初期、多くの女性を追い詰めるつわり。近年、アメリカで使われているつわり治療薬「ボンジェスタ」に注目が集まっている。日本ではまだ未認証の薬だが、自由診療で提供するクリニックもあり、SNS上では実際に使ったという人の投稿が散見される。

《これがあったから妊娠を乗り越えられた》

《つわりの不安が一気に消えた》

と称賛される一方で、

《万能薬みたいに語られていて怖い》

《赤ちゃんへの影響はないの？》

という不安の声も上がっている。はたしてボンジェスタはつわりの不安を解消してくれる夢の薬なのか。三軒茶屋Artクリニック理事長の坂口健一朗医師が、つわりの正体から、つわり治療薬の作用メカニズム、リスクまでを詳しく解説する。

「つわりは病気じゃない」「みんな通る道だから」。そう言われ、誰にも弱音を吐けずに耐えている妊婦は少なくない。だが、坂口医師ははっきりと否定する。

「つわりは妊娠初期に体の中で起きる急激な変化によって起きる生理的反応です。つわりの背景には、主に次の３つが複雑に絡み合っています」（以下、「」は坂口医師）

●ホルモン変化

妊娠すると、妊娠を維持するために不可欠な妊娠ホルモンhCGが急激に増加する。hCGは卵巣の黄体を刺激し、女性ホルモンであるプロゲステロン（黄体ホルモン）の分泌を促す。プロゲステロンは子宮内膜を維持し、子宮収縮を抑えることで妊娠を安定させる一方、胃腸の動きを鈍らせる作用もある。そのため、胃もたれや吐き気が起こりやすくなる。

●血糖変動

妊娠初期は空腹時に血糖値が下がりやすくなる。つわりで食事がとれない状態が続くとさらに血糖が下がり、吐き気が強まる。気持ち悪くて食べられない状態が悪化し、結果としてまた食事がとれなくなるという悪循環に陥りやすい。

●自律神経の乱れ

妊娠初期は体が急激に変化するので自律神経が過敏になる。朝起きた瞬間や緊張したときに悪化するのは、この影響。

５年以内に日本市場へ！？

話題のボンジェスタはつわりにどう作用するのか。

「ボンジェスタはドキシラミンコハク酸塩（抗ヒスタミン薬）とピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）の２成分を組み合わせた内服薬です。

ドキシラミンは脳にある嘔吐中枢やヒスタミン受容体に作用し、吐き気の信号を和らげます。ビタミンB6は神経伝達物質のバランスに関与し、吐き気を感じにくくする方向に働くとされています。

吐き気が少し軽くなるだけで、食べられる、水分が取れるようになり、つわりの悪循環を断ち切ることができます。ただし、効果には大きな個人差があり、全員に同じように効く薬ではありません」

ボンジェスタにリスクはないのか。

「現時点で、胎児奇形リスクが明確に高まると断定するデータはありません。海外では長年使われてきた実績もあります」

ただしーー坂口医師はこう釘を刺す。

「それは“絶対に安全”という意味ではありません。現時点で、リスクが高まると断定するデータがないというだけです。妊娠初期は、赤ちゃんの重要な器官が形成される最も繊細な時期ということを忘れてはいけません。

服用者に現れる副作用としては、眠気、めまい、口の渇きなどが知られており、特に眠気が出やすい薬です。服用後の車の運転などは避ける必要があります」

そして、坂口医師はこう続けた。

「一番のリスクは期待が膨らみすぎることです。『これを飲めばつわりが消える』『妊娠の不安がなくなる』と思い込むと、効かなかったときに精神的に追い込まれてしまいます。つわりを治す薬ではなく、つわりを感じにくくすることで、悪循環を徐々に断ち切る薬だということを忘れないでください」

つわりは、ホルモン・血糖・自律神経が絡み合う複雑な反応だ。一つの薬で、すべてが解決することはない。

持田製薬は開発元であるカナダのデュシュネイ社と日本でのボンジェスタの開発および販売に関する契約を締結したと発表した。2030年までの国内上市（じょうし）を目指す方針を示している。

坂口医師が警鐘を鳴らす。

「承認を目指す動きが出たこと自体は大きな一歩です。ただし承認までは時間がかかりますし、その間は未承認薬としての位置づけは変わりません。

現在、日本でボンジェスタを使用する場合は、自由診療や個人医療という形になります。一部ではSNSやオンライン診療を通じて『すぐにつわりが軽くなる』といった表現も見られますが、過大表現だと感じます」

将来的には日本でも標準的な選択肢になる可能性があるボンジェスタ。

しかし、つわりは妊娠という大仕事に、体が必死で適応しようとしているサインだ。薬に希望を託しすぎず、正しい理解と医療のサポートのもとで向き合う--それが、妊娠初期を乗り越えるための現実的な選択といえるだろう。