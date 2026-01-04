小林祐希がシンガポールで新たな挑戦

シンガポール1部BGタンピネス・ローバースFCが1月4日、元日本代表MF小林祐希が加入することを発表した。

小林は昨季限りでJFLのいわてグルージャ盛岡と契約が満了。シンガポールの地で新たな挑戦をスタートさせる。

現在33歳の小林は、東京ヴェルディの下部組織からトップチームへ昇格し、プロキャリアをスタート。その後、ジュビロ磐田を経て、2016年にオランダ1部SCヘーレンフェーンへ移籍。以降、ベルギー、カタール、韓国など海外クラブを渡り歩き、2022年にヴィッセル神戸へ加入。2023年からは北海道コンサドーレ札幌で2年間プレーし、2025シーズンからいわてに加入していた。

昨季限りでいわてでの契約満了となっていたなか、自身の公式SNSとクラブからタンピネス・ローバースへ加入することが発表。自身4年ぶりの海外リーグへの移籍となる。

小林のコメントは以下のとおり。

「明けましておめでとうございます。シンガポールのBG タンピネスローバーズというチームへの加入が決まりました。国際大会にも出場しているチームだし、久々の海外での生活にも凄くワクワクしています。チャレンジする機会を与えてくれたチーム関係者の皆様にも感謝します！」（FOOTBALL ZONE編集部）