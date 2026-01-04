第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路レースが３日行われ、埼玉県内に練習拠点がある６校では、早稲田大（所沢市）が１０時間４４分２９秒で総合４位となった。

７位の城西大（坂戸市）とともに、翌年の本大会に出場できるシード権を守った。東洋大（川越市）は１４位、東京国際大（坂戸市）は１６位、大東文化大（東松山市）は１９位、立教大（新座市）は２０位だった。（敬称略）

入学後もまめに声かけ

東京国際大の大村良紀選手（４年）は亡き恩師への思いを胸に、夢の箱根路をかみしめるように７区を走った。

大学入学のきっかけは、一昨年に亡くなった横溝三郎・前監督（当時８４歳）に、高校１年時から目をかけてもらっていたことだった。入学後もスカウト活動などで忙しい時でも、電話で「調子はどうだ」と細かく声をかけられた。

恩師の訃報（ふほう）を聞いた時は、「突然でショックだった」と驚きを隠せなかった。「箱根で必ず活躍していい報告がしたい」と、それまでの取り組み方の意識を変えた。

今季から疲労回復のために、新たに１日３食を自炊するようになった。肉と野菜をバランス良く使い、同じメニューにならないようにするなど、食事面でも高い意識を持ち続けた。

「今年も良い報告をしたい」と臨んだが、３日のレースでは区間１６位と苦戦した。それでも「４年間の努力は見てくれていたと思う」と、天国にいる姿を思い浮かべ、晴れやかな表情を見せた。（今村錬）

シード権守れず

東京国際大は６区や１０区などで順位を上げたが、シードを守れなかった。中村勇太監督代行は「最後まで諦めることなく戦ってくれた」と選手をねぎらった。