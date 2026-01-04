2015-16シーズンにレスター・シティの主力として奇跡のプレミアリーグ制覇に貢献し、その後はチェルシーでもプレイした元イングランド代表MFダニー・ドリンクウォーター。



レスターでの活躍は見事だったが、その後のキャリアではトラブルも少なくなかった。2019年には飲酒運転で事故を起こして起訴されるなど、ピッチ外でのトラブルの方が目についたか。その後はトルコのカスムパシャでもプレイしたが、2023年に現役を退いた。





そんなドリンクウォーターは現在何をしているのか。スペイン『SPORT』がドリンクウォーターの現在を特集しているが、ドリンクウォーターはマンチェスターで大工として働いている。自身のSNSでも仕事風景を紹介していて、現在では全く異なる道に進んでいる。ドリンクウォーターはネット上で色々なことを言われたと明かしているが、今の仕事が楽しいと充実感を口にしている。「たくさんのメッセージを受け取ったよ。今やっている仕事が気に入っている。これは個人的な決断だ。一生懸命働くのが好きなんだ。お金は何も解決しないよ。給料なんて実際には何の役にも立たない。お金のことは考えていないよ。お金を稼げば全てが解決できると思っている人は間違っているよ。心の健康は身体の健康より大切なんだ」レスター退団後のキャリアは少々苦しいものとなったが、今は別の道で充実の時を過ごしている。