１月４日の中山６Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１７頭立て）は、７番人気の伏兵トップオブザライン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ドレフォン）が好位から抜け出して白星発進を決めた。勝ち時計は２分４秒０（良）。

スタートを決めると三浦皇成騎手はインのポケットに誘導。道中をロスなく運ぶと、直線ではしぶとく脚を伸ばして１３番人気のトライアンドエラーに３／４馬身差をつけた。鞍上は「幼さがあって体も緩いですし、逆にここで勝ってしまうのはびっくりですね。道中は跳びのスケールもあって追走はできていましたが、息はあまり良くなかったですし、勝ってくれるあたり、先が楽しみです。良くなる要素をすごく残しています」と新馬戦Ｖに驚いた様子。

友道調教師も「新馬からというイメージでは全くなかったので、本当にジョッキーがうまく乗ってくれましたよね。うれしい大誤算です（笑）。今週の追い切りでつけたブリンカーが逆効果で外したのですが、周りをすごく気にする馬なので、競馬の後も結構テンションが高くて、競馬だけ真面目に走ってくれました。この状態で勝てるので、能力はあると思う。大事に行こうと思います」と想定外の勝利に笑顔が絶えなかった。