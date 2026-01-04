歌手の和田アキ子（75）が4日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。3月に終了する番組への思いを語った。

この日は新年1回目ということで、「3月までの注目トピックス一気見」したほか、3月29日の最終回まで、「おまかせならではの特別企画を続々放送予定」と報告。この日はアッコネタが1番面白い芸人を決める「AKOー1GP」を初開催した。

賞金40万円をかけ、トム・ブラウン、ニッポンの社長。マシンガンズ、きつね、Mr.シャチホコの5組がアッコネタを披露。和田や準レギュラーの面々、観客が投票し、トム・ブラウンが初の栄冠を獲得した。

和田は「めっちゃ楽しいのと、本当に、みんながこんな真剣にやってくれると思わなかった。で、お客さんも一緒になって、一丸となって1位になったってことは凄いことだと思いますよ」と称賛。みちおは「賞レースで初めて優勝したんで、M-1グランプリも6位、6位、7位だったんで、うれしいです」と喜んだ。

和田は「お正月から、本当に皆さんにお笑い届けられたでしょうか。もう3月で番組が終わるっていうのに、まだまだ違う意味で皆さんに楽しいことをお届けできると思うと勇気も湧いてきましたし、今年3月ですけど、終わるまで1回、1回大切にお送りしたいと思いますので、今年もよろしくお願いいたします」とあいさつした。