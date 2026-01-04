結婚相手紹介サービス事業を展開する株式会社オーネットは４日、２０２６年に成人式を迎える新成人２７４人（男性１５７人、女性１１７人＝２００５年４月２日〜２００６年４月１日生まれ）を対象に実施した「恋愛・結婚に関する意識調査」の結果を公開。恋愛や結婚への意識は、過去最低だった昨年から復調傾向にあり、「交際を積極的にしたい」は過去１０年で最高水準に達したことが分かった。同社の主な分析は以下の通り。

【恋愛】

「あなたはこれまでに交際した経験がありますか？」の問いに対して「交際経験あり」の割合は５４．０％となり、前年同様、過去１０年間の調査の中で最も低い水準で推移。一方で「今後異性との交際を積極的にしていきたいですか？」の問いに対して「今後、異性との交際を積極的にしたい」と回答した割合は、昨年に引き続き過去最高水準となり、全体で５５．５％。男性は３年連続で増加し、２０１６年以降の調査において最も高い６１．１％となった。

【結婚】

「あなたは将来結婚したいですか？」の問いに対して「早く結婚したい」「いずれは結婚したい」と回答した割合が７５．６％となり、過去最低水準だった前年（７３．２％）から回復傾向が見られた。また「結婚したら子供が欲しい」と回答した割合は全体で６７．７％となり、過去１０年間の調査の中で最も高い水準となった。