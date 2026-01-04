女優の小泉今日子（59）が、3日放送のBSフジ特番「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（通常回は木曜後10・00）に出演。オーディションの審査員をした際の経験談を語った。

この日はドラマで共演した飯島直子と韓国2人旅。飲食店に入ると、隣のテーブルには韓国の若手俳優、女優がいた。そこで小泉のドラマを見ていたという俳優から「オーディションのアドバイスをしてほしい」と懇願された。

小泉はオーディションを受けた経験はほとんどないようだが、「審査員をやったことはある」と回想。その際に感じた事は「課題に対して100点を取る、という人は意外ととらない」と審査員目線で語った。

逆に「ちょっと気になる存在。なんで、あの子はあんなことをしたんだろう、とか」と、記憶に残る存在を明かし、韓国の若手俳優も前のめりで聞き入った。

小泉は「凄くやりたいのに、緊張しちゃったんだな。だけど緊張している姿や表情が素敵だったな、というのも意外と良くて」と経験談を回想。

さらに「そつなく、うまくやる人は面白く見えない。気になり過ぎてもダメだよ」などと優しくアドバイスを送っていた。