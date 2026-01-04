◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準々決勝 鹿島学園（茨城）３―１興国（大阪）（４日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ）

鹿島学園が２００８年度大会以来、１７大会ぶりの４強進出を果たした。準決勝（１０日・ＭＵＦＧ国立）で大津（熊本）―流通経大柏（千葉）の勝者と対戦する。

前半１７分、鹿島学園はＭＦ清水朔玖（さく、３年）に３試合連発となるＰＫを右足で確実に決めて先制した。清水のここまでの３ゴールは全てＰＫによるもの。

前半を１点リードで折り返すと、鹿島学園は後半６分、高い位置で相手ボールを奪い、清水が右足でミドルシュート。これはゴールの枠にはじかれたが、ＭＦ三浦春人（３年）が右足で追加点を押し込んだ。

後半２３分には、ペナルティーエリアわずか外から、清水が直接ＦＫを決めて大会４得点目を奪った。興国は後半３５分にＦＷ徳原天仁（１年）が１点を返したが、反撃はここまで。

２日の３回戦（対堀越、４〇１）後、鹿島学園・鈴木雅人監督は「この選手権期間中に子どもたちが大きく成長している」と実感を込めた。２０２５年のサッカー界は、Ｊ１で鹿島が９年ぶりに優勝し、Ｊ２では水戸が優勝＆昇格を達成。全日本大学サッカー選手権大会では筑波大が優勝するなど“茨城旋風”が巻き起こり、高校サッカーも続けとばかりに躍進が続いている。

一方、興国は２日の３回戦（対東福岡、２―２、ＰＫ５〇４）を制し、初の８強進出も力尽きた。大阪府大会後に部員数人による飲酒騒動があり、当該生徒は大会終了まで対外試合出場停止処分となっていた。