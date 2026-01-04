SixTONESジェシー、大物ハリウッド俳優との初対面回顧「すぐハグしてくれる」 連絡先交換に奮闘
【モデルプレス＝2026/01/04】SixTONESのジェシーが、2026年1月3日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。ハリウッド俳優との2ショットの裏側を語った。
【写真】SixTONESジェシーが対面した大物ハリウッド俳優
2025年12月3日、突然ジョニー・デップとの2ショットを自身のInstagramに投稿したジェシー。「前回8年前に1回チャンスがあった」とジュニア時代にチャンスがあったものの会えず、2度目の機会だったという。「デップが日本に来られた時に『来てんじゃん』と思って」と8年前に知り合ったジョニーの親友へ連絡し、ジョニーの会に参加できることに。最初は仕事の都合で諦めていたが、仕事終わりにそのままタクシーで直行し、遅れて参加。会場ではジョニーの親友から「彼はね、日本1上手いアクターなんだよ」と冗談混じりに紹介されたとも振り返った。
ジェシーはジョニーの人柄について「めちゃくちゃ良い方です」と熱弁。「会話しながらも自然と肩組んで写真撮る」「すぐハグしてくれるし」とInstagramに投稿したショットも自然に会話の中から撮影されたものだったと明かした。
また「貴重な話を聞かせてもらって」と俳優業やバンドについてもトークをしたというジェシー。「俺はサイン欲しすぎたんだけど、あまりにも忙しいし、遅れてきたし、図々しいから耐えた」と話す一方で、「サインはもう忘れて連絡先行っちゃおう」とサインよりも連絡先の交換をしたかったと告白。連絡先の交換の提案前にジョニーへ「夢が叶った」と会のお礼を伝えたところ、ジョニーから「この夢は小さいもんだよ。もっと大きな夢が叶うよ」といった回答が。ジェシーはジョニーの言葉に「キュン」と胸を打たれていると、「エレベーター入って扉が閉まって」とすぐにジョニーがすぐに会場を後にしてしまい「連絡先…」と結果的に連絡先を聞けなかったと語った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
