浜辺美波、年始早々に体調不良「お水も経口補水液も体が拒否して」ファンからは心配の声
【モデルプレス＝2026/01/04】女優の浜辺美波が1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。食あたりになったことを報告した。
浜辺は「明けましておめでとうございま食あたり！年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！」と食あたりになったことを報告。続けて「やっと少しづつ復活！」と回復傾向であることを明かした。また「年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま、おつかれさまです…改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております！」と喜びつつ「でもくやしい！！せっかくの年末年始だったのに！」と悔しさをにじませていた。
この投稿を受け、ファンからは「大丈夫？」「心配…お大事にしてください！」「1日も早い回復をお祈りしています」「安静にしてください！」などと心配の声が相次いでいる。(modelpress編集部)
◆浜辺美波、食あたりを報告
◆浜辺美波の投稿に心配の声
