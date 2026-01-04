浜辺美波（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/04】女優の浜辺美波が1月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。食あたりになったことを報告した。

【写真】浜辺美波「思わず見惚れちゃう」ノースリ姿の近影

◆浜辺美波、食あたりを報告


浜辺は「明けましておめでとうございま食あたり！年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！」と食あたりになったことを報告。続けて「やっと少しづつ復活！」と回復傾向であることを明かした。また「年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま、おつかれさまです…改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております！」と喜びつつ「でもくやしい！！せっかくの年末年始だったのに！」と悔しさをにじませていた。

◆浜辺美波の投稿に心配の声


この投稿を受け、ファンからは「大丈夫？」「心配…お大事にしてください！」「1日も早い回復をお祈りしています」「安静にしてください！」などと心配の声が相次いでいる。(modelpress編集部)

【Not Sponsored 記事】