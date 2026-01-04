◇第104回全国高校サッカー選手権準々決勝 鹿島学園3―1興国（2026年1月4日 Uvanceとどろきスタジアム）

3年ぶり12回目の出場となった鹿島学園（茨城）は興国（大阪）を3―1で破り、17大会ぶりの4強入りを果たした。チームはこの日の3ゴールで今大会最多となる通算15得点目。10日の準決勝からは舞台を国立競技場へ移し、大津（熊本）―流通経大柏（千葉）戦の勝者と対戦する。

鹿島学園は前半15分、FW松本金太朗（3年）がペナルティーエリアでファウルを誘いPKを獲得。キッカーはDF清水朔玖（3年）が務め、同17分に独特のステップから右足で真ん中へ蹴り込んで成功した。

1―0の後半10分には清水のミドルシュートからこぼれたボールをMF三浦春人が押し込んだ。2―0で迎えた同22分には途中出場の内海心太郎がペナルティーエリア手前でファウルを誘い、FKを獲得。キッカーは再び清水が務め、同24分に右足で蹴り込むと直接ゴール左上を突き刺した。

守備陣は後半35分に1点を返されたが、最後まで大きく崩れることなくリードを守り抜いた。