アディダスのDNAを、さりげなく足下に取り入れる。タイムレスな美しさを足元に【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!

アディダスのスニーカーは、滑らかなシンセティックレザーアッパーにパンチングのスリーストライプスを施し、アディダスのDNAをさりげなく表現した一足。

オーソドックスで飽きのこないクリーンなデザインは、カジュアルにもきれいめにも馴染みやすく、ボトムスを選ばずスタイルにスマートにフィットする。

足をやさしく包み込むライニングと、グリップ力に優れたラバーアウトソールを採用し、快適な履き心地を実現。

時代を超えて愛され続けるタイムレスなルックスが、洗練された足元を演出するアイテムだ。