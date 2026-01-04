【ひらがなクイズ】共通する3文字のキーワードは？ 「新年の訪れ」を表す言葉も含まれています
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、言葉の「頭」にも「最後」にも、季節や時間の移ろいを感じさせる3文字が隠れています。音の響きを楽しみながら、ぴったりの言葉を導き出してくださいね。
せい□□□
しん□□□
□□□かん
□□□ぶん
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「しゅん」を入れると、次のようになります。
せいしゅん（青春）
しんしゅん（新春）
しゅんかん（瞬間）
しゅんぶん（春分）
今回は「春（しゅん）」や「瞬（しゅん）」という、躍動感や鋭さを感じさせる漢字が共通していました。「青春」や「新春」といった季節を彩る言葉の中に、時の短さを表す「瞬間」が混ざっているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです(文:All About ニュース編集部)
