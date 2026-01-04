鹿島学園が興國に３発快勝！ 尚志は臼井蒼悟の決勝弾で帝京長岡を１−０撃破【選手権・準々決勝】
［高校選手権・準々決勝］１月４日
１月４日、第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝・第１試合の２ゲームが開催され、尚志、鹿島学園が４強に駒を進めた。
浦和駒場スタジアムでは尚志と帝京長岡が激突した。序盤から両者譲らぬ展開。共にチャンスを作り出すがモノにできず、試合は０−０で折り返す。迎えた後半も一進一退の攻防のなか、尚志が均衡を破る。21分、根木翔大のラストパスから臼井蒼悟が冷静にフィニッシュした。この１点が決勝点となり、尚志が１−０で接戦を制した。
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでは興國と鹿島学園が相まみえた。ポゼッションでやや劣勢だった鹿島学園が、前半の17分に先制。PKの絶好機で清水朔玖が確実に成功させる。後半の５分には、清水のシュートのこぼれ球を三浦春人が押し込めば、同23分に清水が至近距離のFKを仕留めて、リードを広げる。ビハインドの興國は終盤に徳原天仁の得点で１点を返すも、反撃もここまで。鹿島学園が３−１で快勝した。
準々決勝・第１試合の結果は以下のとおり。
【１月４日／準々決勝・第１試合】
尚志（福島）１−０ 帝京長岡（新潟）
鹿島学園（茨城）３−１ 興國（大阪）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
１月４日、第104回全国高校サッカー選手権の準々決勝・第１試合の２ゲームが開催され、尚志、鹿島学園が４強に駒を進めた。
浦和駒場スタジアムでは尚志と帝京長岡が激突した。序盤から両者譲らぬ展開。共にチャンスを作り出すがモノにできず、試合は０−０で折り返す。迎えた後半も一進一退の攻防のなか、尚志が均衡を破る。21分、根木翔大のラストパスから臼井蒼悟が冷静にフィニッシュした。この１点が決勝点となり、尚志が１−０で接戦を制した。
Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuでは興國と鹿島学園が相まみえた。ポゼッションでやや劣勢だった鹿島学園が、前半の17分に先制。PKの絶好機で清水朔玖が確実に成功させる。後半の５分には、清水のシュートのこぼれ球を三浦春人が押し込めば、同23分に清水が至近距離のFKを仕留めて、リードを広げる。ビハインドの興國は終盤に徳原天仁の得点で１点を返すも、反撃もここまで。鹿島学園が３−１で快勝した。
準々決勝・第１試合の結果は以下のとおり。
【１月４日／準々決勝・第１試合】
尚志（福島）１−０ 帝京長岡（新潟）
鹿島学園（茨城）３−１ 興國（大阪）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！