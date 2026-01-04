モテモテっぷりを発揮している人気女性芸人が、運命の最終決断を下した。

【映像】イケメンK-1選手と熱烈ハグする人気女性芸人

2026年1月2日、恋愛バラエティ番組『ラブタイムトラベル』が放送された。本番組は「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証するため70年代＆90年代に“タイムトラベル”。時代のファッションとデートで恋をする恋愛番組だ。舞台は横浜。MCを横澤夏子が務め、スタジオゲストにはROIROMの本多大夢と浜川路己が登場した。メンバーはスマホを没収され、連絡手段は公衆電話、写真はフィルムカメラ、移動は紙の地図に頼るというルールのもと、時代を超えたデートに挑む。

ついに最終告白の時。男性は気持ちを届けたい女性に向けて留守番電話時想いを残し、告白場所で待つことに。女性は男性からメッセージが届いているかを留守番電話で確認し、その想いに応えたいと思った人は告白場所へ向かうというルールだ。

公衆電話から留守番電話を聞くリンダカラー♾️のりなぴっぴ。りなぴっぴのもとには、俳優・モデルのいつき（26）とK-1選手のゆうた（22）の2人からメッセージが届いていた。「もっとりなぴっぴのことが知りたい。素敵な笑顔をもっと見たいなって思っています」といつきからのメッセージを聞いたりなぴっぴは静かに涙をこぼしていた。続いてゆうたは「この2日間でりなぴっぴのことがとても好きになりました。現代に戻っても、もっともっと知りたいなって思う」とメッセージを残した。

2人の男性の間で揺れるりなぴっぴ。そしてりなぴっぴが向かったのはゆうたのところだった。りなぴっぴの姿を見たゆうたは、笑顔で「来てくれてありがとう」と伝える。りなぴっぴは「2日間、すごい短かったけど、ゆうたくんとの一緒の時間がすごい充実してて、もっと知っていきたいと思いました。選んでくれてありがとう」と伝え、熱烈ハグ。横澤夏子は「そっか、一番最初のデートからだ」「やっぱ等身大で喋るって大事」と最初にデートした2人が結ばれたことをしみじみと語っていた。

最後はインスタントカメラで写真を撮り幸せな結末を迎えると、横澤は「私、りなぴっぴで泣く日が来るとは思わなかったよ！悔しいよ」と笑いを誘っていた。