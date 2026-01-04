渡邊渚、手作りの本格しめ縄飾り披露「売り物みたい」「プロの腕前」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が1月3日、自身のInstagramを更新。手作りのしめ縄飾りを披露した。
【写真】28歳元フジアナ「センスの塊」売り物レベルの手作りしめ縄
渡邊は「だいぶ前に、しめ縄飾りを作りました」と記し、柳の枝、稲穂、南天など様々な素材が使われたしめ縄飾りを公開。「1番のポイントは、左下に流れるような柳の枝。漢字のはらいみたいで、かっこよくなりました あえて上に、枝垂れるように入れた稲穂もお気に入りです。南天、金柑、瓢箪と盛り沢山！上手に作れて満足！！」とポイントや感想を綴った。
この投稿に、ファンからは「完璧すぎる」「プロの腕前」「売り物みたい」「すごくお上手」「センスの塊」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元フジアナ「センスの塊」売り物レベルの手作りしめ縄
◆渡邊渚、手作りのしめ縄飾り公開
渡邊は「だいぶ前に、しめ縄飾りを作りました」と記し、柳の枝、稲穂、南天など様々な素材が使われたしめ縄飾りを公開。「1番のポイントは、左下に流れるような柳の枝。漢字のはらいみたいで、かっこよくなりました あえて上に、枝垂れるように入れた稲穂もお気に入りです。南天、金柑、瓢箪と盛り沢山！上手に作れて満足！！」とポイントや感想を綴った。
◆渡邊渚の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「完璧すぎる」「プロの腕前」「売り物みたい」「すごくお上手」「センスの塊」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】