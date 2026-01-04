元モー娘。新垣里沙、夫＆両親と初詣へ 家族4ショットに「仲良しで素敵」「お母さんも美人」と反響
【モデルプレス＝2026/01/04】元モーニング娘。の新垣里沙が1月3日、自身のInstagramを更新。夫でYouTubeカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏と両親の4人での初詣の様子を公開した。
【写真】37歳元モー娘。「雰囲気そっくり」夫＆両親との初詣ショット
新垣は「初詣」と記し、夫と自身の両親との初詣の様子を複数枚投稿。神社をバックにした夫と愛犬との家族ショットや、両親を含めた4人と1匹での写真、「甘酒を『たけたけ一緒に飲も〜』とママが」と甘酒を持った夫と母親の2ショット、「たけから貰ったダウンを着て暖かいパパ」と夫と父親との2ショットなどを公開し、「たけ・私 ぱぱ・まま 4人とも大吉でし！！そんなことなかなかないよね？！2026年早々嬉しいや」とおみくじの結果も綴っている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族時間」「みんな仲良しで素敵」「4人とも大吉って幸先良い」「楽しそう」「お母さんも美人」「幸せ溢れてる」「ご両親と雰囲気そっくり」などと反響が寄せられている。
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、山口氏と再婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳元モー娘。「雰囲気そっくり」夫＆両親との初詣ショット
◆新垣里沙、夫＆両親と初詣へ
新垣は「初詣」と記し、夫と自身の両親との初詣の様子を複数枚投稿。神社をバックにした夫と愛犬との家族ショットや、両親を含めた4人と1匹での写真、「甘酒を『たけたけ一緒に飲も〜』とママが」と甘酒を持った夫と母親の2ショット、「たけから貰ったダウンを着て暖かいパパ」と夫と父親との2ショットなどを公開し、「たけ・私 ぱぱ・まま 4人とも大吉でし！！そんなことなかなかないよね？！2026年早々嬉しいや」とおみくじの結果も綴っている。
◆新垣里沙の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な家族時間」「みんな仲良しで素敵」「4人とも大吉って幸先良い」「楽しそう」「お母さんも美人」「幸せ溢れてる」「ご両親と雰囲気そっくり」などと反響が寄せられている。
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、山口氏と再婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】