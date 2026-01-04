本日1月4日（日）よる6時30分〜9時54分 日本テレビ系にて（※一部地域を除く）「ウルトラマンDASH」を放送。

「日本を代表する超一流のアスリート＝ウルトラマン」が、突如訪れたピンチを救うため日常空間を舞台に数々の超高難度のミッションに挑戦する「ウルトラマンDASH」。駅伝・サッカー・クライミング・棒高跳・リレー…過去最高難度のミッションが連発！

【青山学院大学陸上競技部＆横山裕 富士山麓最強山登り電車に駅伝対決リベンジなるか!?】

昨日1月3日まで行われた第102回箱根駅伝で驚異の3連覇。9回目の総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部が参戦！全長約6kmの勾配険しい山間の道のりで、電車よりも早くゴールを目指す難関ミッションが再び。昨年惜しくも19秒差で電車に敗北を喫した青山学院大学陸上競技部が、リベンジマッチに挑む！

第102回箱根駅伝で、5区で区間新記録を樹立し“シン・山の神”となった黒田朝日をはじめ、8区で区間新記録を打ち出した塩出翔太ら、原晋監督率いる青学最強メンバーに加え、「ウルトラマンDASH」メンバーからは、昨年の「24時間テレビ」でチャリティーマラソンを完走した横山裕（SUPER EIGHT）が、㊙トレーニングでパワーアップし参戦！

「今回は史上最強軍団！富士吉田の魔のS字カーブを攻略する！」と原監督。藤原丈一郎（なにわ男子）、梅沢富美男、エース（バッテリィズ）の応援を受け、富士山の麓をウルトラマンたちが全力疾走。黒田が富士吉田の急勾配坂道で圧巻の走りを見せる！

【サッカー界のレジェンド・遠藤保仁 史上最高難度サッカーミッションに挑戦】

これまで数々の奇跡を起こしてきた「ウルトラマンDASH」の代名詞「サッカースゴ技チャレンジ」、今回の舞台は横浜。ロンドンバスの窓から飛んでくるボールを、僅かなスペースで“ビタ止め神トラップ”し、再びバスの窓へシュートで返すことはできるのか？

挑むはサッカー元日本代表で、日本代表出場試合数歴代1位の記録を持つウルトラマン・遠藤保仁！華麗なテクニック＆正確なキックで、番組史上最高難度のミッションに挑む。

「動くバスから発射されるブレ球は初めてでめちゃくちゃ難しい。しかし成功させるためにここに来た！」と遠藤。森本慎太郎（SixTONES）、松木安太郎、尾上右近らの目の前で、衝撃展開が…!!

【世界陸上2025日本代表 先行するピザ宅配バイクにリレーで勝てるのか!?】

昨年の世界陸上でも大活躍を見せたスプリンター小池祐貴、守祐陽、水久保漱至の3人が、横浜・みなとみらいでピザ宅配バイクとリレーで対決！挑む相手は、70mスタートを先行する時速約30kmの宅配バイク。550mのコースをリレー形式で対決する。

「硬いアスファルトの上をスパイクなしで走るのは、普段のトラック競技と環境が違ってかなり難しい…！」と小池。 難題だらけのミッションを、ウルトラスプリンターたちはクリアすることができるのか？カギとなるのは一瞬のミスが命取りとなる“バトンリレー”。

横山、藤本美貴、小峠英二（バイきんぐ）が見守る中、前代未聞の対決が火蓋を切る！

【棒高跳オリンピック“鳥人”ウルトラマン 浅草商店街で5ｍの壁を跳べるか!?】

昨年の世界陸上で世界新記録が更新され話題にもなった棒高跳。オリンピックや世界選手権などの国際大会も経験してきた元日本代表の荻田大樹が、東京・浅草商店街のど真ん中で高さ5mの壁を飛び越える超高難度ミッションに挑戦！

松島聡（timelesz）、高杉真宙、谷まりあ、そして商店街の人々に見守られながら、普段の競技と全く異なるコンディション下で、棒高跳びレジェンドはミッションをクリアすることができるのか？

【クライミング女王 高速道路を走るバスの車体を掴み運転席へ渡れるか!?】

前代未聞のミッションの舞台は、今年3月に開通予定の徳島南部自動車道。挑むのは、東京五輪スポーツクライミングで銅メダルを獲得、さらに日本人として初のW杯王者にも輝いたレジェンドクライマー・野口啓代！

城島茂、本田望結、あばれる君、工藤理子（STU48）の声援を受けながら、映画さながらの迫力満点のクライミングアクションを連発。高速道路を走るバス…表面がツルツル滑る車体…そして厳しい寒さが襲う環境下で、クライミング女王は超高難度ミッションクリアなるか？

【本物そっくりスイーツを見破れるか!?】

ウルトラ職人＝一流パティシエによって作られた、あたかも本物そっくりなスイーツの数々。「ウルトラマンDASH」名物企画を今年もお届け！

日本テレビ系新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」からは、篠原涼子、ジェシー（SixTONES）、久保田悠来が参戦！歯ブラシや、時計、大谷翔平モデルのスパイクにかぶりつく!?

日本テレビ系「ニノさん」からは、二宮和也（嵐）、菊池風磨（timelesz）らが登場！城島、藤原ら「ウルトラマンDASH」チームは、そっくりスイーツを見破り勝利することができるのか？

【総額100万円！お年玉プレゼント企画】

データ放送では、番組オリジナルQUOカードが当たる「MISSIONクイズ」を実施。クイズへの参加数に応じて応募できるプレゼントが豪華に！

テレビリモコンの[d]ボタンから是非ご参加ください！詳しくは番組公式ホームページ（https://www.ntv.co.jp/dash/static/ul-data.html）にて。



出演者：

城島茂

横山裕（SUPER EIGHT）

松島聡（timelesz）

森本慎太郎（SixTONES）

藤原丈一郎（なにわ男子）

ウルトラマン：

青山学院大学陸上競技部・原晋監督

荒巻朋熙、宇田川瞬矢、黒田朝日、佐藤有一、塩出翔太

遠藤保仁

荻田大樹

小池祐貴

水久保漱至

守祐陽

野口啓代

ゲスト：

あばれる君、伊藤俊介（オズワルド）、梅沢富美男、エース（バッテリィズ）、尾上右近、ガンバレルーヤ、菊池風磨（timelesz）、久保田悠来、小峠英二（バイきんぐ）、ジェシー（SixTONES）、篠原涼子、関太（タイムマシーン3号）、高杉真宙、谷まりあ、永尾柚乃、二宮和也（嵐）、羽鳥慎一、藤本美貴、堀田茜、本田望結、松木安太郎、松崎しげる、森香澄、ゆうちゃみ、吉村崇（平成ノブシコブシ）、りんたろー。（EXIT）

※50音順