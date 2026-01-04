西武は４日、ポスティングシステムを使ってメジャー移籍を目指していた高橋光成投手と今季の契約合意に至ったと発表した。広池浩司球団本部長は「メジャー契約の話があったなかで、今季もライオンズでプレーすることを選んでくれて、心強く思います。高橋光成投手は、チームにとって非常に大きな戦力です。本人も強い覚悟を持ってシーズンに臨むと思いますので、キャリアハイの成績を残し、チームの勝利に大きく貢献してくれることを期待しています」とコメントした。

高橋は１１月下旬にポスティングシステムの手続きを行い、メジャー球団との交渉を開始。期限が４日（同５日）に迫る中、この日米メディアが交渉不成立を報じていた。

高橋は前橋育英から１４年ドラフト１位で西武入団。スリークオーターから繰り出す最速１５７キロの直球とスライダー、スプリットなどの変化球を武器にＮＰＢ通算１１年で１９６登板、７３勝７７敗、防御率３・３９を記録。２３年は防御率３点台をマークしながら０勝１１敗と勝ち星に恵まれなかったが、昨季は８勝９敗、防御率３・０３を残した。