刈谷が1/11の熱狂ボールパーク2Daysでイベントを実施！

2025年12月25日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のクインシーズ刈谷は、1月10日（土）、11日（日）にプライムツリー赤池で行われる「熱狂ボールパーク2Days」において、11日（日）にバレーボールイベントを実施することをクラブ公式サイトで発表した。

このイベントは、クインシーズ刈谷と、男子ハンドボールチームのブレイヴキングス刈谷の認知・周知、集客施策について、企画の提案から実行までを中京大学の学生が担う「中京大学との社会連携プロジェクト」の一環として行われるものだ。

当日刈谷は10:00から12:00の時間帯に、サーブチャレンジで5回中3回成功した人に観戦チケットをプレゼントする「バレー体験&サーブチャレンジ」とOG選手との記念撮影を行う。また、12:50からは高崎アリーナで行われている第12節GAME2群馬グリーンウイングス戦のパブリックビューイングを実施予定としている。

さらに、1月4日（日）から11日（日）までの1,000円以上（合算可・税込）の購入レシートを提示すると先着200名に公式グッズがプレゼントされる「レシートdeグッズプレゼント」も実施するとのことで、盛りだくさんの1日となりそうだ。