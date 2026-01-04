広島の小園海斗内野手が４日、広島市内のトレーニング施設で自主トレを公開した。

キャッチボールや打撃練習を行い、現状のコンディションについては「良い感じ」とコメント。３月に開催される第６回ＷＢＣの侍ジャパンメンバーの有力候補に挙がっている昨年のセ・リーグ首位打者は「ほんとに何の連絡も来てないんで。選ばれてるか選ばれてないか、どっちかちょっと教えてほしいんですけど」と苦笑いを浮かべつつ、「出たいなっていう気持ちは強く持っています。早めに準備してという感じで今年はやってます」と力を込めた。

一方でチーム内では唯一、契約未更改。球団との交渉状況について問われると、「今年もカープで頑張りたいなと思いますし、契約はすると思う。どうなるかっていうのは僕もわかんないです」と話した。

小園は昨季、打率・３０９と出塁率・３６５で首位打者と最高出塁率の２冠に輝いた。推定年俸９０００万円からの大幅アップが見込まれている中、球団では２０１２年の前田（現楽天）以来となる契約更改が越年している状況となっている。