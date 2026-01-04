フィギュアスケート全日本選手権

昨年末の全日本フィギュアスケート選手権では、2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の代表枠を巡る争いが注目された。男子では友野一希（第一住建グループ）が6位。初の五輪切符を掴み取ることはできなかったが、客席は真っ赤なバナータオルで埋まり、ネット上も「友野」の反響が相次いだ。愛される27歳は全日本前のインタビューで、特別な覚悟をもって臨む理由を明かしていた。

ショートプログラム4位で迎えた12月20日のフリー。「TOMONO」の赤いバナータオルが客席の多くを染める中、勝負のプログラム「Halston」に挑んだ。

結果は思い描いたものにはならなかった。冒頭の4回転トウループで転倒。その後のジャンプも乱れ、五輪が遠のいていくのを感じた。それでも決して手は抜かない。静かなピアノの旋律に乗り、指先まで思いを込めて滑った。

フィニッシュで万雷の拍手を浴び、笑顔も浮かべた。しかし、こみ上げるものは抑えきれない。リンク脇で、平池大人コーチに出迎えられると涙。2人の絆を感じさせる抱擁は、見る者の感情を揺さぶった。

「笑顔で終わりたかったんですけど（堪えきれず）ダメでしたね。先生に、見せたかったなぁ〜って思うんですけど……今は『ごめんなさい』の気持ち。ただ先生も僕もですけど『しょうがないよ』というか。本当に隙のない練習をやりきれたので、その時間が一番価値のあるものだったなと思います」

長年フィギュア界に貢献しており、ミラノの切符を掴んでほしいと願う声も多かった。ただ、ここまで愛される理由は氷上で過ごした時間の長さだけじゃない。

「浪速のエンターテイナー」の異名通り、競技会、エキシビションに名前があれば「おっ」と心躍らされるような存在。補欠から繰り上げで出場した世界選手権で好成績を残し「代打の神様」と呼ばれたこともあった。スピード感満点の演技、キャラクター、勝負所での輝き。魅力がいくつも掛け合わさって、唯一無二のスケーターになった。

心の根っこにある「楽しませたい」「愛されたい」の精神

全日本前、友野へのインタビューでファンからの愛について聞いた。

「昔から人に喜んでもらおうとか、伝えることは好きだった。それが自然といい形になっているんじゃないかな。自分も『愛されたいな』と思ってスケートをしているし、いい選手になりたい」

心の根っこには「人を楽しませたい」精神がある。

小学生時代から、部屋の隅っこから周りの仲間を笑わせるのが好きだった。スケートを始めたのは、遊びの延長線上。初めからトップを目指していたわけではない。

「記録より記憶や！」。子供の頃に聞いた指導者からの言葉を、今でも大事にしている。「結果以上のものを残したい気持ちがずっとあるし、届いてほしい。どれだけ失敗しても最後までやり遂げる」。競技に振り切りすぎなかったことが、スケーターとして愛される魅力にも繋がった。

そんな友野が、このシーズンは「圧倒的な結果」にこだわった。自分に足りていないものだから。

「どのスポーツでも結果を残してこそ。『結果どうこうは別にどうでもよくて、いい演技が出来たら皆それでいいです！』って言っていたら、オリンピックなんて目指していない。自分に足りないものは競技者としての強さだと思う」

自分なりの決意表明「オリンピック」の文字「生きざまを演技に刻み込む」

集大成の全日本では「生きざまを演技に刻み込む」と誓い、表現した。誰のためでもなく、自分のために。

「それが応援してくださっている方へ、一番の恩返しになる。自分の気持ちが強くなったからこそ、周りもすごく応援してくれているのかな。自分から発せられる何かが伝わっている部分もあると思う」

「陽キャ」と思われがちだけれど、意外と一人の時間も好き。氷上でなんでもできると見られがちだけれど、不器用で、抜けているところも多い。「皆そうだと思うけれど、意外と悩みながら日々過ごしているんです（笑）」。インタビューには素直に答えてきた。全部出し切って、ファンと思いを共有したかったから。

全日本のキス・アンド・クライに掲出された直筆メッセージには「オリンピック」と書いた。自分なりの決意表明。願いは届かなかったが「結果を求めてやってきた1年は最高だった」。フリーの演技後、取材に応じる姿は清々しいものを感じさせた。

この日、観客から示された愛も確実に受け取った。「今までで一番の歓声で、ほんと最高でした。ダメだったかもしれないけれど、会場の応援が証明してくれたというか、ここまで成長できてよかった。自分を誇りに思う」。次の舞台は1月の四大陸選手権。来季の競技続行も決断した。信念は変わらない。

「スケーターとしての自分の道は終わらない。友野一希というスケーターをもっともっと磨いていきたい」

■友野一希（ともの・かずき）

1998年5月15日、大阪府出身の27歳。シニアデビューとなった2017-2018シーズンの全日本選手権で4位、世界選手権でも5位入賞を果たす。21-22年シーズンの四大陸選手権で2位、22-23年シーズンの全日本選手権で3位など、長らく第一線で活躍してきた。現在は地元・大阪に本社を構える第一住建グループに所属。趣味はサウナ、読書。



（THE ANSWER編集部・宮内 宏哉 / Hiroya Miyauchi）