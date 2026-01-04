インフラ破壊の可能性を巧妙に露出し怖がらせる威嚇も頻繁だ。バルト海の海底ケーブル切断ミステリーが例だ。海底ケーブルは世界のデータの95％以上をやりとりする核心インフラで、切れれば通信や金融など社会的混乱は避けられない。2023年以降バルト海の海底ケーブルが相次いで切断されたが表向きの理由はいつも単純な漁網事故だった。しかし情報当局の調査の結果、ロシアの情報収集船と疑われる船舶が周辺海域を航行した直後にケーブルが切れていた。ロシアはいつでも海底ケーブルを切り西側の通信と金融網をブラックアウトさせられると言葉もなく威嚇したのだ。

2024年にバルト海沿岸を飛行していた欧州の航空機のGPSが使えなくなった事件も同じ脈絡だ。「あなたが乗っている飛行機はいつでも大型事故に巻き込まれる可能性がある」という無言の脅迫だ。

このようにロシアの「混乱輸出」情報戦は西側社会の内部を揺さぶり社会的不安と混乱を武器化するもので、テロ、世論戦、サボタージュなどあらゆるハイブリッド手段を動員して巧妙に展開している。全面戦争を触発しない程度に攻撃レベルを調節し（グレーゾーン情報戦）、情報機関が直接出ず代理人を使って（代理情報戦）非難と責任を回避するなど自由自在に駆使している。情報を武器化する世界最高の国らしい。

◇朝ロ蜜月、韓国も外部による混乱に警戒を

その目的も鮮明に見える。何より戦争中であるウクライナを支援する欧州諸国に対し「ウクライナ支援を続ければ耐えられない政治的・社会的費用を払うことになるだろう」という威嚇だ。西側の有権者にも「他国にこれ以上気を遣うな」と自国政府を圧迫させる無言の脅迫だ。このように各種恐怖を植え付けてウクライナに対する欧州の支持を弱めようとする高度な情報戦だ。

中長期的には情報戦を西側との勢力競争の手段として活用しようとするプーチン大統領の本心がうかがえる。ソ連国家保安委員会（KGB）出身で骨の髄までチェキストの彼にとって、情報は絶えず敵の内部を揺さぶり混乱を輸出する国家経営の基本だ。西側民主主義のウイークポイントである世論分裂の脆弱性を攻撃し、西側が内政で国力を使い果たすように追いやり、ロシアの対外戦略空間を拡大しようとする計算が隠れている。混乱の日常化を通じてソーシャル・キャピタル（社会的信頼資産）という国の基礎体力を枯渇させ外部に対応する力を弱めさせる恐ろしい情報戦だ。ロシアは今後も西側の混乱を増幅させるために限度を超えた情報戦を絶えず試すものとみられる。

米国家安全保障会議（NSC）のヒル欧州ロシア部長が2022年2月にフォーリン・アフェアーズへの寄稿で「プーチンは民主主義体制の内部混乱を増幅させ続け西側諸国の対外戦略集中度を分散させようとしている」として批判したことがこれを裏付ける。

韓国の懸念もこれとつながっている。北朝鮮のウクライナ戦争への派兵を契機に朝ロ関係が緊密になり、ロシアの情報トップの頻繁な訪朝など情報協力も緊密にしている。この過程でロシアの混乱輸出情報戦のノウハウが北朝鮮に伝授され、そのノウハウが韓国に向かう可能性がある。特に韓国はインターネットインフラが発達しており、理念、世代、ジェンダー問題と政治的二極化などの対立が尖鋭で、外部勢力が混乱を植え付けるのに最適な土壌を備えている。世論分裂と社会混乱情報戦に独歩的技術を持つるロシアのノウハウが韓国に脅威となる理由だ。

いまこそ関係当局は目に見える現象の向こう側を読み取る冷徹な洞察力が必要だ。最近の行政網まひとクーパン問題などの事件の背後に見えない手が動いたのではないか、韓国社会の敏感問題ごとに匿名のオンライン空間でヘイトと対立をあおる勢力が韓国の内部混乱で利益を得ようとする外部勢力ではないのか、常に警戒しなければならない。

メトレウェリ長官の「外部勢力による混乱助長にだまされないために、小学校の時から教育しなければならない」という警告が尋常でなく聞こえる理由だ。

チェ・ソンギュ／高麗（コリョ）大学研究教授