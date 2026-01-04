最近欧州社会を緊張させた航空機テロ未遂など一連の事件・事故の裏にロシアの情報機関が介入していた事実が明らかになった。12月15日に英秘密情報局（MI6）のメトレウェリ長官の就任演説を通じてだ。彼はロシアが欧州社会を揺さぶるためにテロや世論操作など限度を超えた情報戦を展開しているとして批判した。「混乱の輸出」とも規定した。2024年10月に英国内情報局（MI5）のマッカラム長官がロシアの混乱画策情報戦を警告してから1年ぶりに再び出てきた警告で西側の情報界が緊張した。さらに懸念されるのは最近の欧州の混乱誘発事件のうち、まさかと思われたことが現実と確認された鳥肌の立つような情報戦の場面がいくつもあるからだ。映画のようだが現実だ。他人事ではない。

ドイツ、ポーランド、英国で発生した連続航空貨物火災事件もそのうちのひとつだ。2024年7月20日、DHLの物流ハブであるドイツのライプチヒ空港で小包が入ったコンテナで突然火災が発生した。翌21日にポーランドの物流会社の倉庫でも原因不明の火災が起きた。これで終わりではない。22日には英バーミンガム空港の貨物倉庫でも火災爆発が続いた。

◇英MI6長官「ロシア、限度を越す情報戦」

疑わしい点が多くドイツ情報当局が精密調査に着手したが驚くべき事実が明らかになった。火災が起こった電動マッサージ機の小包貨物から引火性の液体であるニトロメタンと点火装置、タイマーが発見された。もし飛行中に火災が発生していれば大型惨事につながる事案だった。その背後を追跡したところロシア軍参謀本部情報総局（GRU）の介入が明らかになった。欧州に居住するロシア系の人々を抱き込んで背後から操縦し、飛行中の空中火災爆発で墜落を誘導しようとしたが物流処理の遅れで飛行機の出発が遅れ地上で火災が発生したと発表された。

もし予定通りに離陸していたとすれば航空機墜落事故として記録されただろう。未遂にとどまったがそれ自体で欧州社会に恐怖を植え付けた新種の混乱輸出情報戦だった。ドイツ情報当局も議会で「飛行機の出発遅延で貨物が地上にとどまり惨事を免れたが、ロシアの情報戦がますます積極的に変わっている」と報告した。

世論操作を通じた混乱輸出も鳥肌が立つ。フランスの「ダビデの星事件」が一例だ。2023年10月のイスラエルとハマスの戦争直後にパリのマンションの壁200カ所にユダヤ民族を象徴する青い「ダビデの星」の落書きが大量に見つかった。ユダヤ人社会が緊張しざわめいた。

第2次世界大戦当時にナチスがユダヤ人識別のため胸に黄色いダビデの星を付けさせたように、ユダヤ人が住む建物にダビデの星を描いたのは「ここにユダヤ人が住んでいるので攻撃せよ」というサインになりかねないためだ。心理的恐怖が大きかった。

フランス国内治安総局（DGSI）が調査したが意外な事実に驚いた。犯人は極右勢力でもイスラム勢力でもないモルドバ出身の不法滞在者だった。ロシアの情報機関からわずか500ドルを受け取って落書きした。落書きがされるとロシアの宣伝ネットワークであるRRNなどが落書きの写真をSNSで拡散し、「フランスが反ユダヤ主義に汚された」「ユダヤ人が被害者コスプレをしている」として双方の極端な主張を同時に広げた。するとフランス国内のユダヤ人とムスリム社会が互いに非難し、政界と世論も二分化するなど沸き立った。ロシアはわずかな金額でフランス社会に混乱の火種を作り出した。

ロシアの世論操作情報戦はスペインでも猛威を振るった。スペインの日刊紙エルムンドとエルパイスの偽のウェブサイトを精巧に作りヘイトメッセージをまき散らした。スペインの農民に向けては「ウクライナ産穀物がスペインの農家を破産させている」と扇動し、高齢層に向けては「スペイン政府がウクライナ支援に向け高齢者年金を削減する予定」としながらターゲット型のフェイク情報を広めた。農民デモとカタルーニャ分離独立問題などでスペイン社会が鋭敏になっている隙に食い込み、「あなたの貧困と不幸はスペイン政府のウクライナ支援のため」という扇動フレームでスペイン社会をさらに混乱させた。ない対立を作り出すのではなく、ある対立に油を注ぐ方式だ。