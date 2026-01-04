夫婦お笑い芸人、妻のかわいい姿に「このツイートだけで年が明けて良かったと思えた」「でっかい愛を感じる」反響
お笑いコンビ・エレガント人生の中込悠さんは1月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方で妻の山井祥子さんの家を訪れたことを報告しました。
【写真】山井祥子のかわいい笑顔
続けて「ずっと画面の向こうに見ていた祥子の屋根裏部屋に初めて入ることができて感動」ともつづりました。
コメントでは、「祥子さんの幸福そうな笑顔、可愛いです…」「保護したくなる可愛さ」「マジで愛おしいの伝わってきて好き」「好きな人が撮る写真だ…めっちゃ可愛い」「良すぎる 祥子ちゃんへのでっかい愛を感じる」「このツイートだけで年が明けて良かったと思えた」「まじで尊い夫婦すぎる」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「好きな人が撮る写真だ…めっちゃ可愛い」中込さんは「新年のご挨拶でお互いのお家へ」とつづり、写真を1枚載せています。山井さんがベッドに座るソロショットです。カメラに向かって笑顔を見せています。
「2026年も祥子と最高にします！」1日の投稿では「2026年も祥子と最高にします！ 今年もよろしくお願いします！」と、夫婦ショットを公開していた中込さん。リラックスした様子が印象的です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
