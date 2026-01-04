「大相撲初場所」（１１日初日、両国国技館）

昨年九州場所で初優勝した新大関安青錦（安治川）が４日、都内の荒汐部屋に出稽古し、若隆景、若元春らと８番相撲を取った。

九州場所後の冬巡業から戻ると、多くの取材対応、テレビ出演をこなしてきた安青錦。３日に部屋で始動し、相撲を取る稽古は、番付発表以降は初めてという。「なかなか忙しかったので。体がまだ慣れていない。少しずつ調子を上げていきたい」と場所を見据えた。

年末の多忙を「いろんな経験をさせてもらいました。内容は全部違っていたので、全部思い出があります。（共演者は）みんな初めての人で、テレビを見る方ではないので、よく分からないですが、自分と違う世界で活躍してる人なので、会えて嬉しかったです」と振り返った。

メディア出演は昨年限りで一段落。「親方と話して、年明けるまででやっていこうと。終わったら、相撲に集中する」と安治川親方（元関脇安美錦）とのやりとりを語った。

新大関で向かう場所だが「やることは変わらない」とキッパリ。新年の目標については「変わらない。横綱になることを目標に。誰でもなれるわけではないので」と力強かった。