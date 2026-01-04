浜辺美波「お水も経口補水液も体が拒否していました」年始早々の食あたり報告 歌舞伎俳優が激励のメッセージ「大変でしたね」
俳優の浜辺美波（25）が4日、自身のXを更新。年始早々に食あたりになったことを報告した。
【画像】あの歌舞伎俳優も反応…悔しさがにじみ出る浜辺美波の投稿
浜辺は「明けましておめでとうございま食あたり！」と書き出し、「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！」と報告した。
現状について「やっと少しづつ復活！」とし、「年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま、おつかれさまです… 改めて、ご飯を美味しく食べられる素晴らしさを実感しております！」とつづった。
続けて「でもくやしい!!せっかくの年末年始だったのに！」と文面にも悔しさをにじませた。この投稿に歌舞伎俳優の坂東彌十郎も反応。「明けましておめでとうございます。大変でしたね、くれぐれも大事にしてください」と激励のメッセージを送っていた。
