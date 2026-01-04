山本里菜アナ、『箱根駅伝』母校・青学3連覇を祝福 自身の今年の目標は「腹筋を割る」
2026年の『箱根駅伝』で青山学院大が史上初となる2度目の3連覇を達成したことを受け、同大出身の山本里菜アナウンサーが、4日までに自身のインスタグラムを更新。母校の快挙を祝福した。
【写真】メガネ姿で近影ショットを公開した山本里菜アナ
山本は新年のあいさつとともに近況を報告。「びっくりするくらい寝正月だった」と明かし、自宅でゆっくり過ごした正月を振り返った。その後、気分転換に丸の内へ出かけたものの、久しぶりの外出で寒さに驚いたというエピソードをつづった。
続けて、箱根駅伝に触れ「この寒さの中を走っている駅伝選手の皆さんを本当に尊敬する」と選手たちをねぎらい、「青学、3連覇おめでとうございます」と母校の優勝を祝福。「母校の活躍に毎年勇気をもらっている」と、青山学院大への変わらぬ思いを明かした。
青山学院大は2日往路、3日復路で行われた2026年の箱根駅伝で圧倒的な強さを見せ、史上初となる2度目の3連覇を達成。近年の箱根駅伝を象徴する存在として、その強さを改めて印象づけた。
山本は投稿の最後で、「私も帰って運動する」とつづり、今年の個人的な目標として「腹筋を割ること」を掲げた。新年のスタートにあたり、母校の快挙から刺激を受け、自身も前向きに体づくりに取り組む決意をにじませている。
