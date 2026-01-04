「初夢賞」（４日、三国）

年末年始恒例の初夢賞開催中のボートレース三国に４日、ほくりくアイドル部が来場。オーシャンホールでライブを行った。

ほくりくアイドル部のファンが目立ったが、スポーツ紙や専門紙、出走表を手にしたボートレースマニアも会場を訪れ、６Ｒ発売中のライブでは空席がほとんどなく、後方では立ち見客も姿も多く見られるなど、多くの観客の前で、オリジナルソングを披露した。

ライブ、特典会後にデイリースポーツの取材に応じたほくりくアイドル部。本来は１６人だが、今回は１１人がライブに参加したとのこと。富山、石川、福井の３県出身者で結成されたアイドルグループとあって、「地元密着型アイドルグループです」とキャプテンの松井祐香里は語る。「２０２３年からボートレース三国の初夢賞でライブを行っています。（震災で中止になった２４年を除いて）今回が３回目です。今年初ライブがボートレース三国なんですよ」と笑顔で話した。

福井出身は現在２人。今回は渡辺萌叶が不在で、佐古真莉亜だけが参加した。愛称は「まりあんぬ」で、ベテランボートレースファンからは「（俳優でタレントの）真理アンヌかと思うた」との声が聞こえてきたが、こちらは１９歳。全くの別人だ。「地元でライブができてうれしいです」とニッコリだった。

ほくりくアイドル部は今年で１０周年。キャプテンの松井は「今年６月に１０周年を迎えます。１０周年イヤーってことで、春から富山、石川、福井、能登の４公演で５０００人規模のライブをやります」と明かす。４月２６日はオーバード・ホール 中ホール（富山市牛島町）、５月１７日は福井県県民ホール（福井市手寄）、６月２０日は本多の森 北電ホール（金沢市石引）、同２１日は七尾市文化ホール 大ホール（七尾市本府中町）で開催。「能登は能登半島復興応援ステージです。ぜひぜひ、来てください。あと、ほくりくアイドル部のホームページや、メンバーのＸ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍなどをチェックしてくださいね」と松井は締めくくった。