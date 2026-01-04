南原清隆、人気番組の25年ぶり復活で心配になったこと「大丈夫か? と…」
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆が、都内で行われたテレビ朝日『炎のチャレンジャー』(1月12日18:30〜21:54放送)の囲み取材に、菊池風磨(timelesz)とともに登壇した。
南原清隆
かくれんぼ企画について、当時を知るスタッフから「昔、オンエアは11分ぐらいだったが、12時間くらい収録をしていた」というエピソードが飛び出すと、南原は「えぇ! 12時間収録して、オンエアは11分!? どうなってるんだ!(笑)」と笑いを誘う。
復活を遂げた今回については、「しっかり尺を取っていたので、贅沢に作っていると思います!」とアピール。さらに「レーダーを使うとか、犬が出てくるとか令和バージョン。捜索隊も100人くらいいたので、『これ弁当代だけでどんだけかかっているんだ』『大丈夫か!?』と心配になりました(笑)」と笑いを誘った。
南原清隆
かくれんぼ企画について、当時を知るスタッフから「昔、オンエアは11分ぐらいだったが、12時間くらい収録をしていた」というエピソードが飛び出すと、南原は「えぇ! 12時間収録して、オンエアは11分!? どうなってるんだ!(笑)」と笑いを誘う。
復活を遂げた今回については、「しっかり尺を取っていたので、贅沢に作っていると思います!」とアピール。さらに「レーダーを使うとか、犬が出てくるとか令和バージョン。捜索隊も100人くらいいたので、『これ弁当代だけでどんだけかかっているんだ』『大丈夫か!?』と心配になりました(笑)」と笑いを誘った。