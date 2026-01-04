菊池風磨が驚いた、約30年前の“先輩タレント”「31歳には見えなかった」「こんなに…」
timeleszの菊池風磨が、都内で行われたテレビ朝日『炎のチャレンジャー』(1月12日18:30〜21:54放送)の囲み取材に、南原清隆とともに登壇した。
菊池風磨(timelesz)
今回、25年ぶりの復活となった『炎のチャレンジャー』。収録で過去の映像を観たという菊池は、「僕ももう間もなく31歳なんですが、過去のかくれんぼの映像に映っていた南原さんが31歳……こんなに若いときがあったんだ」としみじみ。「僕くらいの年齢でも貫禄が全然違う」と実感したようで、「31歳には見えなかった」と正直な感想を伝えた。
これに南原も、「あるよ! 芸歴40年だから。あの頃は体も張っていたよ(笑)」と懐かしそうに返答。「行け! と言われたら、はい! って(笑)」と当時を思い出し、「若造ですよ」と振り返っていた。
