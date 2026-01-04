菊池風磨、契約形態によるリアルな“事情”明かす「いろいろ変わって…」
テレビ朝日『炎のチャレンジャー』(1月12日18:30〜21:54放送)の囲み取材が都内で行われ、MCを務める南原清隆と菊池風磨(timelesz)が登壇した。
菊池風磨(timelesz)
また、レギュラー放送時は賞金100万円だったが、25年ぶりに復活となる今回は、賞金も最高1,000万円にパワーアップ。報道陣から「もし、1,000万円をもらえたら?」という質問が寄せられると、南原は「貯金です!」と即答し、笑いを誘う。
一方、菊池は「僕は会社の契約形態がいろいろ変わって、移動車を自分で持たないといけないんです。ただ僕は移動車を買えなかったので、今は実家の車なんですよ(笑)」と告白。これには、南原も「実家の車で!?」と驚いた表情を見せる。
しかし、実家の車は10年近く乗ってきたため修理などが必要になってきているそうで、「もうガタがきていて、何も踏んでないのにタイヤが勝手にパンクしたりする(笑)。だから、1,000万円で新しい車を買います」とリアルな“移動車事情”を話した。
菊池風磨(timelesz)
また、レギュラー放送時は賞金100万円だったが、25年ぶりに復活となる今回は、賞金も最高1,000万円にパワーアップ。報道陣から「もし、1,000万円をもらえたら?」という質問が寄せられると、南原は「貯金です!」と即答し、笑いを誘う。
しかし、実家の車は10年近く乗ってきたため修理などが必要になってきているそうで、「もうガタがきていて、何も踏んでないのにタイヤが勝手にパンクしたりする(笑)。だから、1,000万円で新しい車を買います」とリアルな“移動車事情”を話した。