タイ・パタヤの占い師が、猊埀伸瓩箸い占い結果を現実にするため、占い中の客のスマホを盗んだとして逮捕された。タイメディア「デーリーニュース・オンライン」が先日、報じた。

１月１日午前６時６分、パタヤ市警察署の警察官は、女性（１９）から「２万バーツ（約９万９４５０円）相当のｉＰｈｏｎｅ １３ Ｐｒｏを盗まれた」との通報を受けた。警察官は直ちに現場に向かい、南パタヤの寺院前で占い師ウドムサップ・ムアンキアン容疑者（３８）を逮捕した。また、女性の盗まれたスマホを占い師のバッグから回収した。

女性によると、占い師は老人のような服装で、寺院前の歩道に座り、老人のような声で話していたという。占い師は女性に声を掛け、「元旦の功徳を積む方法として私の占いを受けてみないか」と申し出た。女性は同意した。占い師は不運を予言し、「あなたは貴重品を失うかもしれない」と告げた。

女性が占いを終えて帰宅していた時、スマホがなくなっていることに気づいた。女性は占いを受けた場所に戻ったが、占い師は「スマホはここになかった」と否定した。そこで、女性は警察に通報した。結果、占い師がスマホを盗んでいたのだ。

警察に調べに、占い師は、犯行を認め、今回が初犯であることを認め、動機は「新年のお祝い金を得るためだった」と述べた。

女性は「貴重品を失うという占いは的中していたが、占い師は自分の不幸を占うのを忘れていた」と主張した。