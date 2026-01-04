福山雅治、“バスが傾いた”高校時代のモテエピソードに言及「俺も嘘だと思っていた」衝撃の展開に共演者から驚きの声続出
【モデルプレス＝2026/01/04】俳優・アーティストの福山雅治が、2日放送のTBS系「ニノなのに新春SP」（よる9時15分〜）に出演。高校時代のモテエピソードについて言及した。
【写真】福山雅治、若かりし頃の短髪＆20年後の長髪姿で比較ショット
番組では「バス停に立っていただけなのにバスが傾いた」という福山のエピソードを紹介。どういうことかを深掘りされた福山は、高校時代バスで通学していたと説明し「（バス停でバスを待つ）僕を見るために（バスに乗った他校の女子高生が）グアーと歩道側に寄ってくる」と明かした。
また、福山は「バスが傾いてしまって、傾いたままバスが出発した」というエピソードを披露。この話に対し、嵐の二宮和也が「これは本当に嘘」と声を上げると、福山も「俺も嘘だと思っていたんですよ」とコメント。しかし、ある番組でもこの話をしたところ、疑いの目が向けられたため「本当にバスが傾いたと証言できる方いたら番組に送ってください」と生放送中に証言を募ったという。すると「そしたら来たんですよ」と当時の女子高生から「（バスは）傾いてました」と実際の証言が寄せられたことを明かし、共演者から驚きの声が続出した。
福山は「バスの中、みんなすごい手を振ってくるんですよ」と当時の様子を回想し「だからバス側は見れずに、次に来る僕のバスを待って、そっちを見ていた」という。しかし、その女子高生たちからは「福山くんは私たちを見ていない。明日を見ているんだ」と言われていたと話し、スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】福山雅治、若かりし頃の短髪＆20年後の長髪姿で比較ショット
◆福山雅治、高校時代のモテエピソードを告白
番組では「バス停に立っていただけなのにバスが傾いた」という福山のエピソードを紹介。どういうことかを深掘りされた福山は、高校時代バスで通学していたと説明し「（バス停でバスを待つ）僕を見るために（バスに乗った他校の女子高生が）グアーと歩道側に寄ってくる」と明かした。
◆福山雅治のモテエピソードの証言者が登場
また、福山は「バスが傾いてしまって、傾いたままバスが出発した」というエピソードを披露。この話に対し、嵐の二宮和也が「これは本当に嘘」と声を上げると、福山も「俺も嘘だと思っていたんですよ」とコメント。しかし、ある番組でもこの話をしたところ、疑いの目が向けられたため「本当にバスが傾いたと証言できる方いたら番組に送ってください」と生放送中に証言を募ったという。すると「そしたら来たんですよ」と当時の女子高生から「（バスは）傾いてました」と実際の証言が寄せられたことを明かし、共演者から驚きの声が続出した。
福山は「バスの中、みんなすごい手を振ってくるんですよ」と当時の様子を回想し「だからバス側は見れずに、次に来る僕のバスを待って、そっちを見ていた」という。しかし、その女子高生たちからは「福山くんは私たちを見ていない。明日を見ているんだ」と言われていたと話し、スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】