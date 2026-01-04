レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、娘顔出し2ショット公開 富士山望む“静岡の家”での写真に「美人親子」「ご自宅が豪華」の声
【モデルプレス＝2026/01/04】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が1月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。静岡の自宅で撮影した娘との2ショットを公開した。
【写真】人気芸人の42歳美人妻「可愛すぎる」娘顔出しの2ショット
「息子が静岡の家に友達と泊まりたいと言うので、私と娘も一緒に来た」と明かしていた住谷。「帰らなきゃー 昼に帰る予定がもうこんな時間」とつづり、自然に囲まれた場所で娘と顔を寄せ合い撮影した親子ショットを披露。ほかの投稿ではベランダから望む富士山の様子や、2階に作ったという卓球場なども公開している。
この投稿に、ファンからは「美人親子」「ご自宅が豪華」「娘さん可愛すぎる」「富士山見えるのすごい」「お父さんにも似てる」「仲が良くて微笑ましい」などと反響が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気芸人の42歳美人妻「可愛すぎる」娘顔出しの2ショット
◆住谷杏奈、娘顔出し 親子ショット公開
「息子が静岡の家に友達と泊まりたいと言うので、私と娘も一緒に来た」と明かしていた住谷。「帰らなきゃー 昼に帰る予定がもうこんな時間」とつづり、自然に囲まれた場所で娘と顔を寄せ合い撮影した親子ショットを披露。ほかの投稿ではベランダから望む富士山の様子や、2階に作ったという卓球場なども公開している。
◆住谷杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美人親子」「ご自宅が豪華」「娘さん可愛すぎる」「富士山見えるのすごい」「お父さんにも似てる」「仲が良くて微笑ましい」などと反響が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】