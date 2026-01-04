２０００年のＪリーグ加入から２７年目で初のＪ１に挑む水戸が４日、茨城・城里町のクラブハウスで始動した。Ｊリーグ公表の報道用資料によると、１月４日の始動はＪ１クラブで最速となった。

＊ ＊ ＊

チームは“Ｊ２の番人”と揶揄された歴史を乗り越え、昨季のＪ２で初優勝。今季はクラブ史上初めてＪ１に挑戦する。

この日は雪が積もった斜面をバックに、約１時間半のトレーニングを実施。フィジカルトレーニングで汗を流したほか、初日からボールを使ったパス練習で技術を磨くメニューも見られた。

強化責任者の契約満了に伴い、森直樹監督をフットボールダイレクター（強化責任者）に配置転換。１２〜２４年までクラブで指導者を歴任し、２５年はシーズン途中まで新潟の監督を務めた樹森大介氏を新監督に招聘（しょうへい）した。

昨季１３ゴールをマークし、今季から１０番を背負うＦＷ渡辺新太は「Ｊ１の舞台だし、そう簡単にはいかないと思うので。そこは危機感も持ちながらやりたい。自信というか、やってきたことに対する積み上げはあると思うが、また別のリーグで、別の戦いになるので。気を引き締めてやっていきたい」と意気込みを語った。