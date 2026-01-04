ガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時)」のパッケージ画像初公開！「FrS ティファ・アディール」も公開
「HG 1/144 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時)」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX(エンディミオン・ユニット覚醒時)」のパッケージ画像を公開した。発売は1月10日を予定しており、価格は2,860円。
本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」より、エンディミオン・ユニットが覚醒した「GQuuuuuuX」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回同社の公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、頭部の口が開き、中から光が漏れ出している様子が描かれた「GQuuuuuuX」の姿を確認することができる。
また本製品以外にも、同日発売予定の「Figure-rise Standard ティファ・アディール」のパッケージ画像も初公開している。
「Figure-rise Standard ティファ・アディール」パッケージ画像
